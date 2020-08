Netflix: Llegó Cobra Kai, la exitosa secuela de Karate Kid

"Cobra Kai", la exitosa secuela de "Karate Kid", ya llegó a a Netflix. En 1984, Karate Kid fue un éxito de taquilla y con el tiempo de convirtió en un clásico de esa década. El film dirigido por John G. Avildsen (Rocky) contaba la historia de un chico que sufría bullying en la escuela y que, gracias al aprendizaje del karate con el portero de su edificio, lograba ponerle un equilibro a su vida y un parate al acoso.

La historia de Daniel Larusso (interpretado por Ralph Macchio) y del Sr. Miyagi (el entrañable Pat Morita) continuaría en dos secuelas más, un spin off y hasta una remake de 2010 con Jaden Smith y Jackie Chan, donde practicaban kung fu y aún así llevó el nombre Karate Kid. Sin embargo, a esa altura la franquicia ya parecía agotada. Y lejos quedaban los tiempos en que todos los chicos querían ser Daniel-San e iban a anotarse a los dojos de karate con la intención de encontrar algún Sr. Miyagi que les enseñara la famosa “técnica de la grulla”.

Así y todo, en 2018, los productores y guionistas Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald lanzaron la serie web Cobra Kai en YouTube Premium, como una continuación directa de los hechos de Karate Kid pero 30 años más tarde, y con el atractivo de tener como protagonistas a los actores originales. El resultado, para sorpresa de muchos, fue un golazo. Aún en una plataforma con poca llegada, la serie fue un éxito por el boca a boca y también las buenas críticas. La nostalgia por los años 80, por supuesto, hizo el resto.

Cobra Kai se extendió por dos temporadas, pero YouTube decidió cerrar su división de producción de ficciones y así la serie quedó cancelada. Ni lerdo ni perezoso, Netflix salió a la búsqueda de esta historia, compró los derechos y además anunció la filmación de una tercera temporada, que se lanzará el año que viene.

Así, Netflix estrenó las dos primeras temporadas de Cobra Kai, y así un público más amplio podrá ponerse al día con una de las mejores series de los últimos años. En la primera temporada, la acción se sitúa 30 años después del torneo de karate de All Valley, el torneo en el que Daniel, junto a la “técnica de la grulla”, selló su inesperada victoria. Ahora el personaje principal es Johnny Lawrence (el rubio William Zabka), el exestudiante modelo y popular de la escuela que, tras perder el torneo de All Valley, cayó en desgracia.

El Johnny del presente vive en el recuerdo, como en un tiempo estancado del que no puede salir: tiene problemas con el alcohol y un trabajo de medio tiempo como alguien que limpia desagües y arregla cables. El otrora rubio carilindo no es más que una sombra de lo que fue, y eso se nota desde el primer episodio. Allí se lo ve con su viejo auto Firebird, sus cassettes de música de los 80 (que se utilizan en toda la serie) y su fascinación por las películas de la misma década.

Por otro lado, Daniel Larusso (Raph Macchio) logró crear un imperio de concesionarias de autos en todo el valle. Tiene una familia y una casa en Encino, aquel barrio de donde provenía Johnny, y es un tipo acaudalado. Sus tiempos de karate ya están olvidados y sólo son una marca distintiva y anecdótica de su empresa, que entrega bonsais como souvenir a sus clientes.

Por supuesto que, por obra del destino, los caminos de Johnny y Daniel volverán a cruzarse. Pero los roles de la película original se invierten y aquí Johnny pasa a ser el que tiene que redimirse y Daniel es el que toma el rol de antagonista. El lema de Cobra Kai Ataca primero, ataca fuerte, sin piedadse convertirá en un punto débil que revisará Lawrence. Y el falso equilibrio que pregona Larusso también quedará en evidencia. Tanto en el karate como en la vida, no se puede ganar sólo teniendo una actitud defensiva, pero tampoco es tan simple golpear primero y sin piedad. La serie, de alguna manera, trata de explorar cuál es la mejor respuesta.

Un vacío difícil de llenar

Uno de los encantos de la serie es contar con muchos de los actores del elenco original. Es más, se comenta que la bella Elisabeth Shue, que interpretaba a Ali, la novia de Daniel, podría estar presente en la tercera temporada. Sin embargo, hay un vacío que es muy difícil de llenar, y es el Sr. Miyagi, el famoso sensei del protagonista. El actor que lo interpretaba, Pat Morita, falleció en 2005.

Ralph Macchio, que ahora tiene 58 años (no lo aparenta para nada) fue el encargado de hablar en el funeral de Morita. “Es duro sentir su ausencia”, dijo Macchio recientemente en una entrevista con The Guardian. “En la temporada dos hay una escena en la que yo le estoy enseñando karate a un chico joven, de la misma manera en que Miyagi le enseñaba a Larusso, y eso me hizo sentir una emoción muy fuerte. Cada día de filmación había un momento en que pensaba en aquellos días con Pat”, contó.

Morita incluso fue nominado a un Oscar por su papel en Karate Kid, pero en los años 80 algunos norteamericanos descendientes de asiáticos lo criticaron porque se sentían estereotipados por su actuación y por su acento supuestamente exagerado. “El sentía mucho orgullo de su personaje”, recordó Macchio. “Karate Kid fue la primera película de Hollywood que tocó el tema de los campos de detención de japoneses en California. Y en ese sentido creo que la película se adelantó a su tiempo”, aseguró.