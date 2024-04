"Música para volar": la ciudad vibró al ritmo de Charly García, Fito Páez y Gustavo Cerati

Teatro 2 de febrero.jpg

La banda está integrada por José Matteucci (batería y voz), Alexis Thompson (guitarra), Julieta Sciasci (bajo y voz) y Bruno Moreno (piano). Dentro del repertorio, también realizan espectáculos sinfónicos, de cámara y eléctricos, en los cuales abordan diversas estéticas con grandes compositores del rock argentino. Además, no solo han recorrido Argentina sino también países limítrofes. Emocionado y frente al público, José Matteucci dijo: “Es un honor volver a tocar en Paraná. Gracias por recibirnos siempre con tanta alegría, es un placer y un gran privilegio poder venir y mostrarles el material que tanto preparamos y ensayamos para ustedes. ¡Imagino que deben tener muchas ganas de cantar!”. El público, sin dudar, gritó ¡sí!

Si bien todas las canciones fueron acompañadas por varios instrumentos, el momento acústico y emotivo llegó cuando Julieta Sciasci y José Matteucci comenzaron a cantar “Te vi, juntabas margaritas del mantel, ya sé que te trate bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi”. Un vestido y una flor recibió aplausos de pie. Hernán Ferro, espectador y fanático de Charly García, dijo a UNO: “Es la segunda vez que lo veo, son una topadora, unos genios. Lamentablemente los que vivimos en el interior no tenemos la oportunidad de ver a nuestros ídolos, por eso cuando vienen bandas tributo es bárbaro porque, aunque no sean los mismos autores quienes cantan, uno puede escuchar y vivir la música en vivo de los artistas que amamos”. Fanky de Charly García también fue una de las canciones más ovacionadas: “Gozar es tan parecido al amor. Gozar es tan diferente al dolor”. La misma fue publicada en 1989 y lidera el ranking de composiciones más populares del músico en YouTube con más de 24 millones de búsquedas y reproducciones. La canción forma parte del álbum Cómo conseguir chicas, y fue el hit del disco.

Una vez finalizado el espectáculo, el público salía tarareando sus canciones favoritas. María Dolores, fanática de Fito Páez, dijo a UNO: “Sigo a Fito desde 1985 y fui a verlo un millón de veces. Cuando era adolescente no tenía para comer pero jamás me quedé sin entrada para verlo. Vendía pan casero por el barrio y todos mis vecinos ya sabían para qué era”, contó entre risas y agregó: “La cultura es importante, que los cantantes se expresen es importante. No los de ahora, sino los de antes, los que realmente hablaban y exponían, tomaban postura. ¿Qué te puedo decir de mi querido Fito Páez? Que lo amo, que mi canción favorita es Circo Beat y que voy a todos los lugares donde cante él y le hagan tributo. Aguante el rock nacional, aguanten nuestros pibes que luchan por un mundo mejor y aguanten los rockeros, los artistas que no tenían miedo de perder seguidores en Instagram y decían lo que creían y sentían de verdad. Los de ahora son pura espuma. Perdón, pero es lo que siento. ¡Aguante Fito!”.

Por otra parte, Ernesto Dayub contó: “Yo, como seguro todos los que están, amamos el rock nacional y nacimos entre los 70 y los 80. ¿Cómo no admirar a Charly? Él es un prócer, es como San Martín y Belgrano. Canciones como Los dinosaurios no pueden morir jamás. ¿Quién escribe algo así ahora? Nadie”. Hace poco, James Rhodes (amigo de Charly García) publicó en sus redes sociales: “La alegría absoluta de pasar tiempo con Charly. Escuchando la bomba de su nuevo disco. Muy seguido se abusa de esa palabra, pero él es un genio”, generando gran expectativa ante el inminente nuevo disco del artista. Según trascendió durante los últimos meses, el cantante está pronto a lanzar su tan esperado álbum llamado La lógica del escorpión luego de cinco años sin sacar música desde la publicación de Random en 2017. Cabe mencionar que la salida del último material se vio demorada debido a la pandemia y también por problemas de salud del músico. Así, queda demostrado que el rock nacional sigue más presente que nunca en el corazón de los argentinos.