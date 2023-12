Melé Graglia presentó su último libro: "Un día de perros"

Es autora de “El hilo de la vida”, “Lola la cacerola”, “Pichichis, el perrito que quería volar”, “La suerte de las flores” y “Un día de perros”. Su última obra fue publicada en el mes corriente y es un éxito.

Cuentos para niños: “En los cuentos que leerás aquí, Juan Martín y El Topo se encuentran para mostrarnos cuán unidos estamos a nuestras mascotas. Tanto que a veces podemos sentirnos casi, casi como ellos. En este libro, la sorpresa, la ternura, y la aventura están a la orden del día, porque ¿quién no tuvo alguna vez un día de perros?”, dice la contratapa del libro que editó y publicó La Hendija ediciones. Además, la obra cuenta con ilustraciones de Lorena Cabello y Julieta Battauz.

Sonriendo, Melé dijo a UNO: “Comienzo agradeciendo por esta oportunidad de poder mostrar lo que hago y la ayuda para la difusión. Cuando escribo, lo hago para poder acercarme a mis pequeños lectores, los niños. Por eso voy a las escuelas, a las bibliotecas y a todos los espacios donde me invitan a presentar mis libros y leer mis cuentos. Cuando escribo pienso en los lectores, en los niños. Ellos me inspiran e incentivan a publicar. Para varios de mis cuentos tuve la suerte de que Julieta Battauz me acompañe con sus ilustraciones para ofrecer algo más, sus dibujos y colores se fusionan perfectamente con mis cuentos. Soy una docente jubilada, soy mamá y soy abuela. Soy integrante del Club de Narradores Orales de la Biblioteca Popular de General Ramírez, entre las tantas cosas que hago”.

Durante la pandemia, los cuentos de Melé circularon por muchas casas y escuelas de la provincia, ¿cómo?, durante el período de aislamiento, la escritora y narradora le enviaba audios a sus nietitos ya que no podía verlos, en ellos les iba leyendo cada cuento que creaba. Sucedió que esos audios comenzaron a circular también por las casas de los amigos de sus nietitos y así se viralizaron. “Los audios fueron circulando y así llegaron a distintos docentes, escuelas, bibliotecas y demás instituciones educativas. Tanto fue así que hasta recibí mensajes desde España, por ejemplo, Estados Unidos y países de Centroamérica. Eso me hizo mucho bien y me ayudó mucho. Haber alegrado a otros niños más allá de mis nietos me hizo feliz, también haber podido ayudar a otras mamás a parte de mi hija, y otras abuelas”.

En diálogo con UNO, Julieta Battauz, encargada de hacer las ilustraciones del libro y particularmente a “Topo”, un personaje destacado, dijo: “Melé fue muy clara al momento de describir cómo quería los personajes y las situaciones, así que de inmediato mi cabeza empezó a proyectar cómo podían ser. Con el Topo, en especial, la experiencia fue muy emotiva porque lloré con ese cuento. Busqué dibujar un perro simpático, agradable, tierno, amoroso, sucio de barro, lo imaginé con su pelo largo e imaginé cómo la familia tipo a la que pertenecía, como la que describe el libro y bueno, a los chicos les encanta poder pintarlos. Cuando hacemos las presentaciones llevamos los dibujitos para colorear y a los chiquitos les encantan”.

El sábado 16 por la mañana, Melé presentó la obra infantil en la Biblioteca Popular del Paraná a sala llena. Los niños estaban sentados sobre almohadones de colores y prestaban mucha atención a cada detalle, los adultos con sus celulares registraban todo y participaban también de la lectura. Terminada la lectura y la presentación, los niños pudieron dibujar y colorear las ilustraciones y, como condimento extra, hubo música de la mano de Laura Remat y Ernesto Mac Yntyre.

“Pasamos una mañana hermosa pensada especialmente para los más peques. Hubo lecturas, dibujos, y música en vivo. ¡El topo y Juan Martín, los personajes principales del libro te esperan en la biblioteca para que los conozcas!”, publicaron desde la Biblioteca Popular.

Lorena Cabello contó a UNO: “El dibujo atraviesa todo lo que hago, incluso aprendí a conocerme más a través del dibujo. En mis experiencias dibujando para libros he tomado dos caminos: uno que tiene que ver con las imágenes que voy creando a partir de leer los textos y con las que voy armando un relato visual. El otro camino tiene que ver con dibujar sobre las escenas puntuales que el escritor o escritora quiere que se manifiesten en una ilustración. Esta última forma que menciono es la que trabajé con Melé Graglia. Así que escuché atentamente los momentos que ella eligió para ilustrar y trabajé para interpretar y comunicar con dibujos las acciones de sus personajes”.

Melé compartió que el título fue elegido por el significado que se le da comúnmente a esa expresión. “Trato de desmitificarlo charlando con los niños sobre nuestro cuidado hacia las mascotas. Algo que también sirve para la reflexión de padres y maestros con ellos”, aseguró.

Al finalizar la entrevista, Melé hizo puntual hincapié en la buena predisposición que tuvieron Julieta y Lorena para conectar con el mensaje del libro. Captar lo que se quiere transmitir es fundamental para que ambos caminos, el de la escritura y el de las ilustraciones, vayan de la mano y acompañen la imaginación de los niños.

Juan Martín y El Topo seguirán transitando distintas aventuras y, a su vez, enseñarán a los niños sobre el cuidado que se debe tener con los animales, tal y como lo dice la autora del libro.