Marquino, el músico autodidacta que pone ritmo en la ciudad

Marquino es el nombre artístico de Marcos Armoa, es de la nueva generación de músicos entrerrianos. Marcos visitó los estudios de Radio La Red y en diálogo con UNO contó sobre su recorrido artístico: “Tengo 26 años y estoy en la música ahora como solista y haciendo temas propios. Hace poco, quizás dos años, saqué mi primer tema pero ahora agarré constancia, pero siempre estuve metido en la música. Empecé cuando mi hermano tenía 13 años y tenía una banda de cumbia santafesina llamada Ritmo Sabroso y ensayaban al lado de mi casa y siempre iba ahí, no sabía tocar ningún instrumento pero siempre veía”, contó, y agregó entre risas por la hazaña: “Un día faltó el chico de los bongó, me preguntaron si me animaba, me enseñaron un poco porque no sabía nada y me largué. En otra oportunidad faltó el chico del teclado y yo había visto un poco cómo se tocaba y me preguntaron si me animaba a sumarme porque el siguiente fin de semana tenían un show. Recuerdo que ese día tenía el cumpleaños de 15 de una amiga del colegio, así que le pedí a mis papás que me buscaran a las 2 de la madrugada para llevarme a tocar y desde ahí estuve metido”.