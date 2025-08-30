Marcela Morelo: "Las canciones están más vivas que nunca"

Marcela Morelo volverá a encontrarse con su público de Paraná el viernes 10 de octubre, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones. Habló con UNO

Marcela Morelo volverá a encontrarse con su público de Paraná el viernes 10 de octubre, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15). Será en el marco de una gira nacional que la lleva a recorrer distintos escenarios del país, con un repertorio que combina los grandes clásicos de su carrera y nuevas canciones que reafirman su vigencia en la música popular argentina.

La artista, reconocida por fusionar pop, folklore y sonidos autóctonos, ofrecerá un espectáculo en el que no faltarán melodías que marcaron a varias generaciones, como Corazón salvaje, La fuerza del engaño, Ponernos de acuerdo y Luna bonita.

“Después de tantos años, no deja de conmoverme que la gente siga acompañando y que las canciones estén tan vivas, más vivas de lo que me imaginaba. Cada recuerdo que me comparte el público tiene que ver con la familia, con un amor o con los hijos. Eso me emociona muchísimo”, expresó en diálogo con UNO.

La cantante repasó la sensación de volver a interpretar sus clásicos: “Estoy lejos de cualquier cansancio. Es todo lo contrario: disfruto mucho de cantar las canciones más populares porque el público las espera. Se genera una energía preciosa, un coro enorme, y cada show es un viaje por distintos momentos: baladas íntimas, canciones más movidas y la emoción de estar todos conectados”.

Sobre lo que busca transmitir en cada presentación, Morelo destacó el poder de unión que encuentra en la música: “Vivimos en un mundo muy agrietado, lleno de debates y separaciones. Pero en los conciertos estamos todos unidos por una misma energía. Es conmovedor ver cómo la sala se llena de amor, de ganas de cantar y bailar. Siempre digo en el escenario que ojalá esa vibra dure un tiempo más allá del show, porque es saludable encontrarnos así, aunque sea por dos horas”.

La intérprete también recordó su vínculo con Paraná y el litoral: “Tengo una imagen muy fuerte de cuando vine con mi hija muy chiquita y nos hospedamos en un hotel frente al río. Ella apoyaba sus manitos en el vidrio para mirar el agua, y yo guardo esas fotos como un tesoro. Son recuerdos hermosos que vuelven cada vez que pienso en esta ciudad”.

Después de un 2024 con presentaciones en Rosario, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Catamarca, y de cerrar el año con localidades agotadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Marcela Morelo inició 2025 con una nueva etapa artística. Su reversión de Lo mismo que a mí, junto a The La Planta y La T y la M, superó los 7,5 millones de reproducciones y se convirtió en uno de los éxitos del último año.

Las entradas para el show en Paraná están disponibles a través de tickea.com.ar y de manera presencial en The Music Store (Gualeguaychú 442) y Flamingo (San Martín 902). Quienes cuenten con tarjetas del Banco Entre Ríos o Banco Santa Fe pueden acceder a 3 y 6 cuotas sin interés en las compras online.