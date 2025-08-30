Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguay

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Detienen a un hombre en Gualeguay por liderar una red de narcomenudeo, secuestrando más de un kilogramo de marihuana, cocaína, plantas de cannabis y dinero.

30 de agosto 2025 · 15:04hs
Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Un hombre sospechado de liderar una red de narcomenudeo en Gualeguay fue detenido en el marco de dos allanamientos que tuvieron como resultado el secuestro de más de un kilogramo de marihuana lista para su comercialización, 14 plantas de cannabis sativa, cocaína, dinero en efectivo, como así también elementos de estiramiento y fraccionamiento de la droga.

Los procedimientos fueron realizados por las Divisiones de Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas de Gualeguay y Rosario del Tala, en el marco de la Ley provincial N° 10.566 (Narcomenudeo). Según se informó a UNO, los allanamientos se realizaron la tarde del viernes tras las directivas del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Alejandra María Cristina Gómez, y la fiscal Mariángeles Schell.

LEER MÁS: Allanamientos y detenciones por amenazas calificadas y lesiones

"Golpe a las estructuras del narcomenudeo"

"El resultados de la pesquisa en las viviendas fue muy positivo, pudiendo localizar en diferentes ambientes, 1 kilo 70 gramos de marihuana listos para su comercialización; 14 plantas de cannabis sativa en pleno proceso de cultivo; cocaína fraccionada para la venta; la suma de $175.200 en efectivo y dos dólares; tres teléfonos celulares, recortes y demás elementos vinculados al fraccionamiento y estiramiento", se indicó desde la fuerza de seguridad.

Se agregó que "se procedió a la identificación de un hombre y una mujer que se encontraban presentes en una casa y en la otra vivienda un hombre quedó detenido e incomunicado, quien sería el principal sospechado e investigado".

Finalmente, se consideró que se dio un "golpe de lleno a las estructuras dedicadas al narcomenudeo, sacando de circulación sustancias ilegales que estaban destinadas al consumo ofreciendo en venta al menudeo". "Es dable mencionar que estos procedimientos son el resultado de una planificación investigativa y operativa coordinada, en respuesta al compromiso de combatir el narcotráfico en todas sus modalidades", finalizó la División de Drogas Peligrosas de la Policía.

