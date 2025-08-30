Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

Mariano Werner (Toyota Hilux) emergió del agua que dominó la lluviosa jornada del sábado en el autódromo de Río Cuarto. Bajo condiciones sumamente adversas, el piloto del Coiro Competición prevaleció en la clasificación de la séptima y última fecha de la Etapa Regular del campeonato 2025 de TC Pick Up para alcanzar su quinta pole position de la temporada.

Werner adelante

Este domingo se correrán las series en Río Cuarto, con un pronóstico que indica la continuidad de las precipitaciones y la llegada de vientos de fuerte intensidad. Mariano Werner (Toyota Hilux) y Tomás Abdala (Ford Ranger) largarán adelante en la 1ª batería, que se pondrá en marcha a las 10.10. Ignacio Faín (Ford Ranger) y Matías Rodríguez (Toyota Hilux) harán lo propio en la 2ª, que comenzará a las 10,35.