San Lorenzo y Huracán aburrieron en el clásico barrial porteño

Igualaron 0 a 0 en el Nuevo Gasómetro por la fecha 7 del Torneo Clausura. San Lorenzo tuvo superioridad numérica durante 65 minutos, pero no lo capitalizó.

San Lorenzo y Huracán empataron este sábado 0 a 0 en el clásico barrial porteño que se disputó en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Globo jugó más de una hora con uno menos por la expulsión de Luciano Giménez e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico.

El delantero del Globo vio la tarjeta roja a los 26 minutos del primer tiempo sobre Ignacio Perruzzi. Esto obligó a los jugadores del equipo de Parque Patricios a replegarse para intentar sostener el empate, lo que se presentaba como un verdadero desafío.

Ya en el segundo tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal par San Lorenzo a los ocho minutos, pero finalmente fue llamado por el VAR y dio marcha atrás en la decisión por un fuera de juego previo.

De esta manera, San Lorenzo, que venía de ganarle 1-0 como local a Instituto de Córdoba, dejó pasar una muy buena oportunidad para escalar hasta la primera posición de la Zona B. En lo que respecta a la tabla anual, el “Ciclón” marcha sexto con 39 puntos, aunque se mantiene muy cerca de los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Huracán, por su parte, llegó a los 11 puntos y quedó a tres unidades del líder de la Zona A, que es Barracas Central.

Pese a haber estado gran parte del partido con uno menos, los dirigidos por Frank Kudelka tuvieron una clarísima sobre el final con un mano a mano del delantero Matías Tissera, quien terminó rematando con poca puntería.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Racing, mientras que Huracán recibirá a Vélez.

Síntesis del clásico disputado en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Juan Cruz Rattalino (65' Gulli) , Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali (65 Ladstatter), Alexis Cuello (91' Herazo) y Ezequiel Cerutti (91'Salinardi). DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil (84' Ojeda), Leonel Pérez; Rodrigo Cabral (71' Alanís), Matko Miljevic (71' Tissera), Juan Bisanz (71' Urzi); Luciano Giménez. DT: Frank Kudelka.

Expulsado: 26' Giménez (H)

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Nicolás Ramírez

.