En 2000, el hitazo fue La bomba, de Azul Azul, un grupo de música que surgió en Bolivia en los 90 cuyos temas aterrizaron en Argentina e hicieron bailar a muchos.

Al año siguiente, el éxito fue Mayonesa, de Chocolate. Este hit murguero, que hasta el día de hoy sigue sonando en las discotecas argentinas, fue escrito y lanzado por la banda uruguaya Chocolate en 2000 y para el verano siguiente ya era una de las canciones más bailadas.

chayanne.jpg Los hits del verano argentino de los últimos 20 años

En 2002, Torero, una de las canciones más populares del cantante puertorriqueño Chayanne, inmediatamente se convirtió en el tema del verano. Su popularidad llegó a muchos países posicionándose en el puesto número uno en Argentina, Colombia, México, Puerto Rico, España, entre otros.

Al año siguiente, en 2003, fue el turno de Aserejé, de Las Ketchup. En junio del 2002 nacía un hito que con su coreografía llegaría a grandes y chicos que la bailaban en el verano de 2003.

En 2004, el verano estuvo signado por Beijo na boca, de la banda brasileña Axe Bahía, que tuvo sus inicios en la década del 90. Sin embargo, el éxito llegó cuando Beijo na Boca comenzó a sonar en 2002. La canción alcanzó a liderar distintos ránkings de Latinoamérica.

Al año siguiente, el reguetón hizo su gran desembarco de la mano de Daddy Yankee y su hit, Gasolina. El puertorriqueño sin dudas es uno de los más famosos y exitosos del mundo. Es considerado por muchos como “el rey del reggaeton”.

En 2006 fue el turno de Atrevete te te, de Calle 13. Fue lanzado en enero de 2006 y automáticamente se convirtió en un éxito, como muchas de las canciones que acostumbraba a sacar la banda que estuvo activa hasta 2015.

Al año siguiente, el hit del verano fue impuesto por la compañía telefónica CTI en una publicidad: Clavo que te clavo la sombrilla. “Que se te pega y nunca despega”, decía el estribillo de la canción y no se equivocaba, ya que fue la más cantada de 2007.

En 2008 el hit fue Beautiful girls, de Sean Kingston, músico y cantante de rap, reggae y pop, y enseguida se subió a los podios. En ese momento Kingston tenía 17 años y hasta el día de hoy, pasando los 31 años se encuentra activo con su música.

En 2009 el tema que más sonó en la temporada estival fue International Love, de Fidel Nadal, quien sacó esta canción en 2008. Luego de haber sido parte del grupo de rock, punk y reggae Todos Tus Muertos, Nadal optó por seguir su carrera como solista.

Al año siguiente, el tema del verano fue I know you want me, del cubano Pitbull. Alcanzó su gran éxito en Argentina cuando Ricardo Fort comenzó a cantarla y utilizarla para presentarse en los programas televisivos a los que asistía.

En 2011, la canción Danza Kuduro, de Don Omar fue el hitazo. Es una canción inspirada justamente en el ritmo angoleño kuduro. Don Omar lanzó este tema en agosto del 2010 junto al portugués Lucenzo y no tardó en llegar a la cima.

Al año siguiente, el ritmo lo marcó Ai Se Eu Te Pego, del brasileño Michel Teló. Fue tan famosa que hasta grupos de cumbia argentinos realizaron su propia versión aunque titulada Ay si te agarro.

En 2013, el éxito llegó desde Corea con Gangnam Style, del rapero Psy. Es una de las canciones más reproducidas en la historia de Youtube con 2.700 millones de reproducciones.

En 2014: Happy, de Pharrell Williams. En noviembre del año 2013 Pharrell Williams lanzó este sencillo que al poco tiempo se hizo muy popular ya que fue parte de la banda sonora de la película Mi Villano Favorito 2.

En 2015, Locuras contigo, del grupo de cumbia uruguayo Rombai fue furor. Locuras contigo fue su primera canción, en la cual colaboró Marama como lo hicieron con muchas de sus creaciones.

Al año siguiente, el tema que sonaba en las noches de verano fue Si tu marido no te quiere, de Ozuna, “El negrito de ojos claros”, como se llama a sí mismo. Este tema hizo que el cantante logre consolidar su carrera.

En 2017, el éxito indiscutible fue Despacito, de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee. Su ritmo es tan pegadizo que invita a bailar a cualquiera que la escuche y hoy tiene más de 7.000 millones de reproducciones.

En tanto, Criminal, de Natti Natasha ft. Ozuna fue el hit del verano de 2018. Es uno de los temas más exitosos de la cantante oriunda de República Dominicana y no salió del Top 10 en los podios de todos los países de América Latina.

Recién en 2019 un argentino volvió a instaurar el hit del verano: Adán y Eva, de Paulo Londra. El cordobés logró estar en la lista Billboard Argentina Top 100 y fue el primer artista en encabezarla dos veces.

Y el verano pasado el tema más escuchado fue Señorita, de Shawn Mendes ft. Camila Cabello. Se lanzó en junio de 2019 y para el verano siguiente ya sonaba en todas partes y se convirtió en un éxito.