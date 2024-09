Llega a Paraná la obra "El casting (o la penúltima oportunidad)"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro del Bardo (@teatrodelbardo)

El casting comienza cuando la directora y su asistente inician la entrevista, pero los tres caen en la cuenta de que hubo un error: el texto ensayado no corresponde al rol que buscan cubrir. La reunión se pospone por 30 minutos más, para que el actor pueda ensayar el fragmento que tiene que interpretar y así tener una oportunidad para realizar la audición. En El Casting, la vida cotidiana y trabajo se mezclan y por momentos la ficción se vuelve real y la realidad se convierte en ficción. El texto es una adaptación del cuento Espectros sentidos, de Sebastián Roulet, cuento corto ganador de la Bienal de Arte Joven de la Universidad Nacional del Litoral en el 2012. Declarado de Interés Cultural por el Concejo de la Ciudad de Santa Fe. Además, la obra cuenta con el apoyo de Espacio Santafesino y el Instituto Nacional de Teatro.

En exclusiva, UNO llegó a Sebastián Roulet, quien brindó detalles de la obra y su proceso creativo. “Es una historia que, si bien logré desarrollar desde la dramaturgia en los últimos años, tiene su origen o puntapié inicial en el año 2012, en ese año obtuve, en la Bienal de Arte Joven, el primer premio en la categoría Cuentos breves, gracias a un cuento llamado Espectros sentidos. En esa pieza literaria, un hombre que habita una casa abandonada asegura que en su morada hay una serie de manifestaciones de difícil descripción. A partir de allí, empieza a narrar, no solo su vida, sino la de su compañera. Ese texto, combinado con los deseos de volver a actuar, ya que venía de varios años dedicado a la dramaturgia y la dirección en proyectos como La invocación, derivó en la creación de El casting", dijo.

"Así, tras realizar un profundo proceso de escritura para pasar de la escritura literaria a la dramática, encontré el camino para llegar al texto final. Todo eso me llevó a desarrollar otra trama. Partiendo de la historia de este hombre que vive solo en su casa, surgió otra premisa, la del actor que se presenta para hacer un casting virtual, también desde su casa. A partir de la incorporación de estos elementos, surgieron otras subtramas vinculadas con los lugares comunes del oficio del actor, en donde no solo me río de mí mismo sino también, hago una suerte de parodia de ciertos lugares comunes, de las instancias de selección de personajes para una película o serie. No es la primera vez que vengo a Paraná, por suerte siempre el público ha acompañado con su presencia en presentaciones anteriores, con otros espectáculos, así que estoy muy contento de poder presentar la obra mañana en la Escuela del Bardo”, sostuvo Roulet.

Roulet es un actor de la Ciudad de Santa Fe. Su último trabajo vinculado a las Artes Escénicas fue como dramaturgo, director y productor de la obra teatral La Invocación (ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro en 2022). Como actor participó en obras de teatro como La Biunda (Ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro 2017), Amántica (Comedia Universitaria 2015, ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro del mismo año) bajo la dirección de Esteban Goicoechea, La Muerte de Dantón bajo la dirección de Luciano Delprato.

Ficha técnica

El espectáculo cuenta con la actuación de Sebastián Roulet, dirección actoral de Mariana Mosset, escenografía y arte de Ruy Gatti, vestuario de Eve Medina, voces en off y audios de Alejandrina Echarte y Ruy Gatti, diseño de iluminación de Sergio Robinet y operación de Ruy Gatti y María Flavia Del Rosso. A su vez, intervienen en el diseño de escena musical y coreografía Cecilia Romero Kucharuk, en asistencia, Luli Mazuquin, en diseño de maquillaje, Lucía Savogin, en fotografía, Leonardo Gregoret y en diseño de identidad gráfica Natalia Fessia. Las entradas tendrán un valor de 5.000 pesos para el público en general y para estudiantes de la escuela 3.000 pesos. Para reservas comunicarse al 3434565942. Sala con capacidad limitada.