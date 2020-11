Litoral Stand Up Comedy vuelve al ruedo con material nuevo

Escenario dialogó con Ignacio Koornstra sobre el inminente regreso: “Esto marca un poco nuestro regreso. Esperamos en diciembre poder volver actuar en vivo nuevamente, creo que se está poniendo en marcha eso, con protocolos y todos los cuidados necesarios. En verano esperamos volver a hablar en vivo”.

—¿De qué se va a tratar?

—Van a ser emisiones de comedia, en el sentido de que los estrenos van a ser en vivo, pero los espectáculos van a ser cien por ciento grabados y enlatados. Va a ser un streaming que va a contener stand up, todo material nuevo y sketches grabados y editados. Digamos que va a ser un especial de comedia que se va a estrenar en el Canal de YouTube de la Casa de la Cultura. En principio serán dos emisiones que se realizarán en dos sábados, con opción a una tercera

—¿Van a participar todos los integrantes del grupo?

—Sí, van a ser emisiones en las que estamos todos, va a haber una presentadora, que es Eva (Cabrera). En líneas generales, estuvimos buscándole la vuelta para experimentar con el formato y que no sea solamente poner una cámara y hacer nuestro stand up adelante, sino aprovechar y explotar el formato audiovisual; de hecho vamos a hacer algunas cosas que tenemos guardadas desde hace tiempo y otras escritas desde la pandemia. La idea es sumar desde otro lugar, por eso decimos que es un especial de comedia.

—¿Cómo es la dinámica de trabajo del grupo?

—Siempre trabajamos en grupo los guiones, a pesar de que partimos de ideas individuales. Ponemos todo en común para lograr mayor riqueza y mayo efectividad. Es trabajo colectivo, siempre ponemos en común para ver cómo mejorar los chistes, cómo rematar mejor, qué cosas pueden ayudar y todo eso. Ese es el espíritu.

—Por un lado, van a poder incluir recursos nuevos gracias a la edición, pero por otro se quedan sin la interacción cada a cara con el público, ¿cómo lo han resuelto?

—Justamente por eso pensamos en algo para que el público pueda poner el link de Youtube desde su casa y ver estos materiales que tienen un solo objetivo: hacer reír. Por eso lo pensamos más como una especie de secuencia de materiales fragmentarios, en los que va a haber un poco de todo, una especie de zapping. Lo armamos casi como a un programa de televisión, aunque con sus propios códigos. No es un show filmado, es una edición de comedia. Pero es un experimento.

—Y es nada menos que el regreso después de casi un año sin hacer presentaciones.

—Sí, aunque paramos también porque hacía cinco años que Litoral Stand Up Comedy no paraba, digamos que fue un freno muy orgánico. No sentimos la necesidad imperiosa de jugárnosla por hacer un streaming. Digamos que a lo económico cada uno lo pudo ir resolviendo medianamente por otros lados. Entonces no necesitamos salir a hacer videos, ni vivos ni buscar pantalla. En lugar de eso, nos pusimos a hacer como un trabajo hacia adentro, revisando, escribiendo y reescribiendo material con mucha paciencia, hasta que salió esta posibilidad que nos dio la Casa de la Cultura en el marco de los streamings que está haciendo. Y nosotros fuimos con una contrapropuesta como para experimentar un poco más con la imagen, fuera de ese formato que se hizo viral cuando empezó la pandemia que es el vivo. No vamos en desmedro de quienes lo hicieron o lo hacen, sino que nosotros optamos por trabajar más con algo que realmente sintiéramos propio, que nos dé la chance de probar más cosas. Hasta que llegó el momento en que empezamos a extrañar y realizamos algunas reuniones virtuales para darle forma a esto que cada uno estaba gestando.

—¿Cómo vivió la pandemia el grupo?

—Digamos que todos veníamos de otra pandemia previa, el macrismo significó que las artes escénicas y los espectáculos estuvieran en baja: estábamos rasqueteando mucho, haciendo muchas funciones para de alguna manera llegar a fin de mes, lo cual generó un estrés muy grande. Y la pandemia del Covid nos terminó de golpear. Hubo desesperación para los artistas, porque quienes laburamos de esto necesitábamos salir a hacer algo. En lo personal, hice videos para Cultura Argentina en Casa, grabamos para la Municipalidad de Paraná, ahora hice unos programas para la radio pública. Todo en el marco de programas gubernamentales para asistir a los artistas, pero a nivel independiente no hice nada que conlleve autogestión, resolví lo económico por otro lado entonces pude darme tiempo para madurar otras cosas. Pero hay otros colegas que tuvieron que salir al ruedo y encarar rápido un proceso de reinvención. Prender la cámara y trabajar desde ahí.