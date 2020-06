Las Ilusiones, una red de teatro inclusivo que busca calidad artística

La compañía teatral Las Ilusiones prepara a chicos con y sin discapacidad intelectual para que se abran camino en el mundo del teatro. En 2009, Juan Ignacio Acosta, con el amadrinamiento de Alicia Zanca, reconocida actriz y directora teatral, fue el creador de este espacio que fomenta la inclusión a través del arte y genera oportunidades para los casi 500 artistas que la integran, incluyendo actores y actrices de Colón.

Actualmente, debido a la pandemia, realizan funciones virtuales todos los sábados a las 20, a través de su canal de Youtube. Escenario dialogó con Acosta sobre esta particular compañía que tiene sedes en CABA, Ramos Mejía, Lanús, Olivos, Ballester, La Plata, Maschwitz, Salta y Entre Ríos.

“Todo nace de la mano de Alicia Zanca, una actriz que tenía dos hijos con síndrome de Down. Yo estudiaba actuación con ella y después fui su asistente, actué en varias de sus obras. Y a raíz de una charla en su camarín surge la idea de dar clases a chicos con síndrome de Down, así que ella fue la madrina del proyecto. Comenzamos siendo cuatro y hoy, 11 años después, somos alrededor de 500 entre todas las sedes”, destacó.

La compañía está compuesta, en su mayoría, por personas con síndrome de Down desde los 6 hasta los 57 años.

La compañía considera de suma importancia, el crecimiento de futuros artistas sin importar el grado de discapacidad intelectual, propiciando el trabajo artístico de actores y actrices no convencionales en funciones y gira, desarrollando áreas del teatro o de la comedia musical.

La red de la compañía teatral Las Ilusiones se gestó de manera paulatina. “Creo que cabe decir que fue una causalidad. Me fui encontrando con los representantes de las distintas sedes. Generalmente se acercaron para capacitarse con nosotros y después terminamos abriendo una sede. De alguna manera, cada sede tiene la idiosincrasia de quien coordina y del lugar. Después nos fuimos planteando que Las Ilusiones tenía que llegar a todos lados, que realmente tenía que ser una red enorme donde todos los artistas con o sin discapacidad se pudieran sumar a trabajar de manera inclusiva”, explicó Acosta, quien estaba estudiando para ser Terapista Ocupacional y se recibió de Intérprete de Lengua de Señas cuando comenzó a desarrollar su carrera como actor en la escuela de Zanca.

“A Colón llegamos gracias a la Asociación No Me Olvides Síndrome de Down. Marta, la presidenta de esta asociación nos conocía, quién sabe cómo, y nos invita a hacer una obra en el marco del Día Internacional de la Persona con Síndrome de Down hace tres años. Bueno, fuimos con un cachet, actuamos y desde entonces se generó una continuidad en la comunicación, un ida y vuelta de ir a capacitar a maestros. Desde entonces, cada 21 de marzo vamos a hacer una obra y, más o menos en septiembre, viajamos a hacer una capacitación. En 2018 se empieza a crear el proyecto de la sede en Colón y en 2019 se hace efectivo gracias a la Asociación y el Municipio de Colón”, precisó.

Un abordaje distinto

El método de trabajo de Las Ilusiones no es para nada tradicional ya que trabajan con su propio método. “El miércoles justo hicimos una capacitación on line con gente de Colombia, y una alumna me preguntaba sobre nuestro paradigma de trabajo, que es el paradigma invertido, que propone que son las personas sin discapacidad las que se tienen que incluir, cuando en la mayoría de los casos es a la inversa. Nosotros buscamos generar un pensamiento filosófico y empírico de que las personas sin discapacidad se pongan en el lugar de las personas con discapacidad. Es un proceso de integración e inclusión que es necesario vivir. Pero esto es algo que se fue dando, cuando empezamos hace 11 años no lo teníamos en cuenta ni ahí, era un contexto muy segregador, pero hoy en día el trabajo es de igual a igual, sin importar la discapacidad y potenciando lo mejor de cada uno desde las singularidades. Decimos que la discapacidad es simplemente una característica más de la persona”.

Vale destacar que desde que comenzó la pandemia, la compañía decidió seguir llevando adelante su actividad de manera virtual, y todos los sábados hasta el 25 de julio, a las 20, transmiten una obra teatral en vivo a través de su canal de Youtube. Se puede acceder de manera totalmente gratuita. El sábado próximo se podrá ver Anastasia; el 4 de julio, Escuela de Rock; el sábado 11, Orígenes; el 18, Sabores; y el 25 Inspiracción.

“Este ciclo lo hacemos desde hace varios años de manera presencial, tal como corresponde al teatro, pero cuando comenzó a instalarse esto de la pandemia decidimos llevar nuestra obra a la pantalla a través de Youtube y que queden disponibles durante 24 horas. Se buscó transmitirle color y algo divertido o social a todas las familias, pero pensando en un público que tiene discapacidad intelectual y que necesita que las obras tengan un humor sencillo, que haya poesía pero que el pensamiento no sea demasiado abstracto”, explicó.

Asimismo, señaló que el acceso es totalmente gratuito, al igual que el acceso a una lista de reproducción que contiene clases online. Por último, sobre el objetivo a la hora de montar un espectáculo, dijo: “Buscamos que sea realmente un espectáculo, que tenga esa mirada artística y de calidad, no amateur para que la gente no piense que las personas con discapacidad sólo pueden hacer cosas infantiles”.

Para conocer más sobre este grupo, se puede ingresar a sus redes sociales en Facebook e Instagram: Las Ilusiones - Compañía de arte inclusiva.