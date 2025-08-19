Uno Entre Rios | Policiales | detenidos

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos sujetos que intentaban huir tras volcar un vehículo robado fueron detenidos por personal policial del Puesto Vial Paso Telégrafo en la Ruta Nacional 12.

19 de agosto 2025 · 23:00hs
Los dos detenidos habían volcado un auto que era robado.

Ambos sujetos volcaron antes de ser detenidos por la policía de Paso Telégrafo.

Este martes efectivos del Puesto de Control Vial Paso Telégrafo llevaban adelante tareas de prevención en jurisdicción de Ruta Nacional 12 cuando, a la altura del kilómetro 630, visualizaron un vehículo volcado sobre el lateral oeste. A unos 200 metros, dos hombres corrían en dirección contraria, intentando huir del lugar.

Gracias a la rápida intervención del personal policial, los sujetos fueron interceptados a pocos metros. Durante la requisa, los uniformados hallaron entre sus pertenencias una pistola calibre 9mm marca Taurus, con el cargador completo. Ambos individuos, mayores de edad, fueron inmediatamente aprehendidos y el arma secuestrada por tenencia ilegal, conforme al Artículo 189° del Código Penal Argentino.

Al inspeccionar el vehículo siniestrado, un Ford Focus con dominio visible, los agentes notaron que la patente no coincidía con los grabados en los cristales. Verificaciones posteriores arrojaron que el rodado poseía pedido de secuestro activo por hurto agravado, con fecha del 10 de julio de 2025, solicitado por la UFI N°3 del Departamento Judicial de Morón.

La Fiscalía en turno, con sede en La Paz, ordenó la detención de ambos individuos y el secuestro del vehículo y del arma de fuego. Los sujetos, de 31 años de edad, resultaron ser oriundos de Hurlingham y San Martín, Provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, se autorizó una requisa más profunda del vehículo, donde se hallaron tres teléfonos celulares, siete precintos plásticos, dos guantes de trabajo y una llave correspondiente a otro automóvil, elementos también incautados por su posible vinculación a otros hechos delictivos. La investigación continúa en curso.

