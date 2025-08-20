Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Luego del accidente en las TC Pick Up, Agustín Martínez vuelve a las pistas este fin de semana en el Gálvez. Estuvo ausente en las dos últimas fechas de TC.

Agustín Martínez está de regreso en el Turismo Carretera. Luego del fuerte accidente que sufrió el 29 de junio en la Final de TC Pick Up, que le ocasionó un parate forzado y lo marginó de las competencias de Concepción del Uruguay y San Juan.

El paranaense volverá a subirse al Ford Mustang en la 10ª fecha de la temporada 2025 en el autódromo de Buenos Aires. El Gurisito buscará entrar en la Copa de Oro RUS, teniendo en cuenta que se cierra la Etapa Regular y está afuera del “grupo de los 12”.

El hijo del Gurí había sido autorizado médicamente por la ACTC a fines de julio, e incluso probó en La Plata para evaluar su estado físico. Sin embargo, prefirió esperar hasta esta carrera para retornar, ya que el Desafío de las Estrellas en El Villicum era considerado demasiado exigente (la carrera se disputó a 50 vueltas).

Agustín Martínez está lejos en el torneo

La ausencia en las últimas dos fechas complicó sus chances de clasificar a la Copa de Oro. Antes del accidente, Martínez se ubicaba 9º en el torneo tras ser 14º en Posadas. Hoy marcha 22º en la tabla, a 28 puntos de Otto Fritzler (Toyota Camry), el último quien cierra la zona de clasificación al “minitorneo”. Es por esto que Agustín deberá apostar a un gran resultado en Buenos Aires para intentar recuperar terreno y meterse en la pelea por el título.

De esta manera, el público en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez será testigo del retorno de Agustín Martínez al TC, a bordo del Ford Mustang, en una fecha que marcará el cierre de la Etapa Regular y definirá a los 12 protagonistas de la Copa de Oro RUS.