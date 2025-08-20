Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Martínez

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Luego del accidente en las TC Pick Up, Agustín Martínez vuelve a las pistas este fin de semana en el Gálvez. Estuvo ausente en las dos últimas fechas de TC.

20 de agosto 2025 · 19:14hs
El piloto entrerriano buscará hacer una brillante carrera para meterse dentro de los 12 en la Copa de Oro.

El piloto entrerriano buscará hacer una brillante carrera para meterse dentro de los 12 en la Copa de Oro.

Agustín Martínez está de regreso en el Turismo Carretera. Luego del fuerte accidente que sufrió el 29 de junio en la Final de TC Pick Up, que le ocasionó un parate forzado y lo marginó de las competencias de Concepción del Uruguay y San Juan.

Agustin Martinez.jpg
Agustín Martínez retorna en Buenos Aires.

Agustín Martínez retorna en Buenos Aires.

El paranaense volverá a subirse al Ford Mustang en la 10ª fecha de la temporada 2025 en el autódromo de Buenos Aires. El Gurisito buscará entrar en la Copa de Oro RUS, teniendo en cuenta que se cierra la Etapa Regular y está afuera del “grupo de los 12”.

La próxima fecha del TC Pick Up será el 31 de agosto, en Río Cuarto.

TC Pick Up: Mariano Werner finalizó quinto en la sexta fecha

La intedenta de Paraná Rosario Romero en la firma del convenio en Estudiantes.

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

El hijo del Gurí había sido autorizado médicamente por la ACTC a fines de julio, e incluso probó en La Plata para evaluar su estado físico. Sin embargo, prefirió esperar hasta esta carrera para retornar, ya que el Desafío de las Estrellas en El Villicum era considerado demasiado exigente (la carrera se disputó a 50 vueltas).

Agustín Martínez está lejos en el torneo

La ausencia en las últimas dos fechas complicó sus chances de clasificar a la Copa de Oro. Antes del accidente, Martínez se ubicaba 9º en el torneo tras ser 14º en Posadas. Hoy marcha 22º en la tabla, a 28 puntos de Otto Fritzler (Toyota Camry), el último quien cierra la zona de clasificación al “minitorneo”. Es por esto que Agustín deberá apostar a un gran resultado en Buenos Aires para intentar recuperar terreno y meterse en la pelea por el título.

De esta manera, el público en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez será testigo del retorno de Agustín Martínez al TC, a bordo del Ford Mustang, en una fecha que marcará el cierre de la Etapa Regular y definirá a los 12 protagonistas de la Copa de Oro RUS.

Agustín Martínez Buenos Aires Ford
Noticias relacionadas
Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores.

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado.

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

Marcelo Moretti planea convocar una reunión de Comisión Directiva.

Marcelo Moretti levantó su licencia y volverá a San Lorenzo

Nadia Carrero: La fortaleza de Talleres es el juego en equipo.

Nadia Carrero: "La fortaleza de Talleres es el juego en equipo"

Ver comentarios

Lo último

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Ultimo Momento
Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

Policiales
Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Ovación
Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

Nadia Carrero: La fortaleza de Talleres es el juego en equipo

Nadia Carrero: "La fortaleza de Talleres es el juego en equipo"

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

La provincia
El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

Detuvieron en Paraná al fundador de Al Ángulo TV, un sitio de piratería audiovisual

Detuvieron en Paraná al fundador de "Al Ángulo TV", un sitio de piratería audiovisual

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Dejanos tu comentario