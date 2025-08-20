Sebastián Battaglia le tiró otro palo al Consejo de Fútbol: "Me cuestionaban si Varela tenía que jugar"

Sebastián Battaglia confirmó un rumor que indicaba que lo presionaban para que juegue Rolón y no el entonces juvenil, en disputa por su renovación contractual.

Si bien después de su salida de Boca, el entrenador Sebastián Battaglia mantuvo un perfil bajo, lo cierto es que en los últimos días se animó a brindar detalles de su paso por el Xeneize y hasta de sus diferencias con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Al respecto, esta vez el exjugador prácticamente confirmó un secreto a voces sobre su época como técnico de la institución y algunos pedidos para que juegue o no el ahora jugador de Porto, Alan Varela.

"Algunos me llegaron a cuestionar por qué Varela tenía que jugar, y hoy Varela es vendido al Porto y citado a la Selección Argentina con un presente enorme. ¿El Consejo de Fútbol o los periodistas? Cada uno sabe lo que dijo en su momento y lo que hace", lanzó Battaglia en diálogo con Boca de Selección. Así, prácticamente confirmó la existencia de resistencias internas cuando alineaba a Varela en el Xeneize.

En aquel momento, mucho se habló acerca de supuestas diferencias entre el jugador y el Consejo respecto de su situación contractual, unas que derivaron en su relegación dentro del plantel. De esta manera, tras su irrupción con Miguel Russo en 2021, Varela arrancó el 2022 sin jugar y en Reserva. No fue sino hasta una lesión de Pol Fernández que Battaglia lo puso de titular ante Arsenal. Según señaló el Diario Olé, aquella decisión del DT no cayó para nada bien en el Consejo, que habría "sugerido" que juegue Esteban Rolón.

Las diferencias entre Sebastián Battaglia y el presidente de la institución

Más allá de esta cuestión puntual, que Battaglia hoy parece confirmar, lo cierto es que la etapa final del entrenador en Boca estuvo marcada por diferencias con Riquelme, empezando por aquella noche en la que el entonces vicepresidente se metió en el micro de los jugadores después de una derrota con Gimnasia, los hizo bajar, volver al vestuario y tuvo una charla con ellos.

Según contó Riquelme tiempo después, lo hizo para "agradecerles" porque estaban "haciendo un esfuerzo muy grande". Pero Battaglia, en su paso por el Líbero VS, reveló que le cayó mal esa situación: "Yo no sabía, estaba en conferencia de prensa y me enteré después. Si estaban arriba del micro, él como jugador no se hubiese bajado. Es la realidad. No estuvo bien porque tranquilamente pudo haberlo hecho al otro día. No fue una charla mala, para el afuera queda raro. Al que no le jode es porque no tiene sangre".