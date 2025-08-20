Uno Entre Rios | Ovación | Sebastián Battaglia

Sebastián Battaglia le tiró otro palo al Consejo de Fútbol: "Me cuestionaban si Varela tenía que jugar"

Sebastián Battaglia confirmó un rumor que indicaba que lo presionaban para que juegue Rolón y no el entonces juvenil, en disputa por su renovación contractual.

20 de agosto 2025 · 20:03hs
Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme ganaron todo como compañeros

Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme ganaron todo como compañeros, pero la relación parece estar rota.

Si bien después de su salida de Boca, el entrenador Sebastián Battaglia mantuvo un perfil bajo, lo cierto es que en los últimos días se animó a brindar detalles de su paso por el Xeneize y hasta de sus diferencias con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Al respecto, esta vez el exjugador prácticamente confirmó un secreto a voces sobre su época como técnico de la institución y algunos pedidos para que juegue o no el ahora jugador de Porto, Alan Varela.

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Estudiantes sueña con levantar la quinta Copa Libertadores de su historia.

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

"Algunos me llegaron a cuestionar por qué Varela tenía que jugar, y hoy Varela es vendido al Porto y citado a la Selección Argentina con un presente enorme. ¿El Consejo de Fútbol o los periodistas? Cada uno sabe lo que dijo en su momento y lo que hace", lanzó Battaglia en diálogo con Boca de Selección. Así, prácticamente confirmó la existencia de resistencias internas cuando alineaba a Varela en el Xeneize.

En aquel momento, mucho se habló acerca de supuestas diferencias entre el jugador y el Consejo respecto de su situación contractual, unas que derivaron en su relegación dentro del plantel. De esta manera, tras su irrupción con Miguel Russo en 2021, Varela arrancó el 2022 sin jugar y en Reserva. No fue sino hasta una lesión de Pol Fernández que Battaglia lo puso de titular ante Arsenal. Según señaló el Diario Olé, aquella decisión del DT no cayó para nada bien en el Consejo, que habría "sugerido" que juegue Esteban Rolón.

Las diferencias entre Sebastián Battaglia y el presidente de la institución

Más allá de esta cuestión puntual, que Battaglia hoy parece confirmar, lo cierto es que la etapa final del entrenador en Boca estuvo marcada por diferencias con Riquelme, empezando por aquella noche en la que el entonces vicepresidente se metió en el micro de los jugadores después de una derrota con Gimnasia, los hizo bajar, volver al vestuario y tuvo una charla con ellos.

Según contó Riquelme tiempo después, lo hizo para "agradecerles" porque estaban "haciendo un esfuerzo muy grande". Pero Battaglia, en su paso por el Líbero VS, reveló que le cayó mal esa situación: "Yo no sabía, estaba en conferencia de prensa y me enteré después. Si estaban arriba del micro, él como jugador no se hubiese bajado. Es la realidad. No estuvo bien porque tranquilamente pudo haberlo hecho al otro día. No fue una charla mala, para el afuera queda raro. Al que no le jode es porque no tiene sangre".

Sebastián Battaglia Consejo de Fútbol Boca Alan Varela
Noticias relacionadas
La intedenta de Paraná Rosario Romero en la firma del convenio en Estudiantes.

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

El piloto entrerriano buscará hacer una brillante carrera para meterse dentro de los 12 en la Copa de Oro.

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores.

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado.

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

Ver comentarios

Lo último

Hay un nuevo millonario en el país gracias al Quini 6

Hay un nuevo millonario en el país gracias al Quini 6

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Ultimo Momento
Hay un nuevo millonario en el país gracias al Quini 6

Hay un nuevo millonario en el país gracias al Quini 6

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Fentanilo contaminado: ordenaron detener a Ariel García Furfaro

Fentanilo contaminado: ordenaron detener a Ariel García Furfaro

El oficialismo ratificó el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones

El oficialismo ratificó el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones

Policiales
Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Ovación
Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Sebastián Battaglia le tiró otro palo al Consejo de Fútbol: Me cuestionaban si Varela tenía que jugar

Sebastián Battaglia le tiró otro palo al Consejo de Fútbol: "Me cuestionaban si Varela tenía que jugar"

La provincia
El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

Detuvieron en Paraná al fundador de Al Ángulo TV, un sitio de piratería audiovisual

Detuvieron en Paraná al fundador de "Al Ángulo TV", un sitio de piratería audiovisual

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Dejanos tu comentario