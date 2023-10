El artista -que también es director teatral- brindará un recital el próximo 12 de octubre a las 21 en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Lo hará en el marco de la temporada cultural 2023 organizada por la Asociación Mariano Moreno, entidad organizadora de la actividad.

El costo de la entrada al concierto para socios y estudiantes de la entidad se fijó en $1.500, mientras que para el público en general se fijó en $ 3.000. En tertulia, el valor de la entrada será de $2.000.

“Piano Argentino, es un manifiesto en defensa de la música instrumental argentina; un espectáculo cuya propuesta es la de recorrer grandes compositores del país”, dice el pianista sobre el sentido de este disco.

A través del instrumento y los arreglos musicales, Facundo Ramírez propone recuperar lo mejor de una tradición que tuvo en su padre -Ariel- uno de los calificados exponentes.

Ramírez es un prestigioso pianista, compositor, actor y director de teatro argentino. Nació en Buenos Aires, el 20 de enero de 1965.

Hijo de dos santafesinos, el pianista y compositor Ariel Ramírez y la bailarina y docente Martha Rosalía Clucellas, comenzó sus estudios musicales a la edad de tres años tomando sus primeras clases con su hermana Laura Ramírez (profesora de piano y compositora) y Lyl Tiempo (madre de la pianista Karin Lechner y de Sergio Tiempo).

Facundo Ramirez piano.jpg La Asociación Mariano Moreno presenta Piano Argentino

Cuando cumplió siete años sus padres lo llevaron a estudiar con Ana Tosi De Gelber, discípula de Vicente Scaramuzza y madre de Bruno Gelber, con quien estudió durante siete años para después completar sus estudios pianísticos con Antonio de Raco.

Al mismo tiempo y desde sus 11 años tomó clases de armonía, composición y orquestación con el austríaco Guillermo Graetzer hasta el año de su muerte, en 1993. Entre 1986 y 1989, se fue a Europa a continuar sus estudios musicales. Estuvo un año en Viena (Universität für Musik und darstellende Kunst) en donde continuó estudiando composición) y dos años en París, en el Conservatorio de Saint Maur, estudiando con el pianista Maurice Blanchot y la pianista Catherine Collard, a quién Ramírez recuerda con admiración.

Experiencia enriquecedora

Contrariamente a las expectativas que supone para un joven perfeccionarse lejos de su tierra natal, años más tarde, en una entrevista, Facundo Ramírez declaró que su experiencia en el viejo continente fue enriquecedora “sobre todo por la posibilidad que tuve de escuchar y ver en vivo a los grandes músicos y a las grandes orquestas que admiraba desde niño y que en Buenos Aires escuchaba en los discos que había en mi casa. También por la oportunidad de haber podido ver las grandes producciones de teatro dirigidas por grandes directores que estudiaba cuando era un alumno de actuación en Buenos Aires.

Por lo demás, nunca me sentí del todo bien fuera de Argentina. Extrañaba mucho a mi familia y a mis amigos. No estoy seguro de haber estado preparado emocionalmente para los años que viví en Europa. El piano me hacía sentir muy solo”. Entre sus 14 y 21 años Facundo Ramírez dio sus primeros conciertos interpretando obras de Scarlatti, Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, Alban Berg y Schoenberg. A la vez estrenó sus primeras obras de música de cámara como compositor: Tema con variaciones para clarinete y piano; y un Divertimento para flauta, clarinete y fagot.

Pero también empezó a componer la música de varias obras de teatro gracias a su encuentro con el maestro de teatro Miguel Guerberof. Luego de su paréntesis en Europa, la vida musical de Facundo Ramírez cambió drásticamente al regresar a Buenos Aires, cuando decidió abandonar el piano clásico y dedicarse exclusivamente a componer y actuar. Fue gracias a Mercedes Sosa, que el joven pianista volcó sus conocimientos de músico clásico al servicio de la música popular. Fue así que en el año 1990 creó su primer espectáculo, Ramírez x Ramírez, en donde interpretó una parte del repertorio para piano menos conocido de la obra de su padre. El espectáculo estuvo casi un año en cartel, recibiendo críticas muy elogiosas por parte de la prensa especializada.

Al año siguiente, con la formación de un trío, Facundo Ramírez debutó en el Festival de Folklore de Cosquín y comenzó a pensar en la grabación de su primer CD. Su debut discográfico se concretó finalmente en 1993 y contó con varios artistas invitados: Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, Lolita Torres y Antonio Tarragó Ros, Domingo Cura, la percusión de León Jacobson y la guitarra de Raúl Peña.

Distinciones

Desde entonces y hasta la fecha compartió su música con artistas argentinos y extranjeros como Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, Susana Rinaldi, Nacha Guevara, Marcela Roggeri, Suna Rocha, La Bruja Salguero, Patricia Sosa, la venezolana Cecilia Todd, la portorriqueña Lucecita Benitez, el portugués Luis Represas y el clarinetista Giora Feidmann, llevando su música a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Austria, Holanda, Hungría, España, Portugal, México, Puerto Rico, Brasil y Uruguay.

Hasta la fecha se presentó en grandes salas de concierto como el Concertgebow de Amsterdam, el Royal Festival Hall de Londres, la Philharmonie de Berlín, el Kölner Philharmonie de Colonia, la Philharmonic (Orquestra) Hall de Tel Aviv y el Teatro Colón de Buenos Aires. En el año 2014 interpretó en el Vaticano ante el Papá Francisco la Misa Criolla, junto a la cantante Patricia Sosa, con motivo de los cincuenta años del estreno de la obra de su padre.

En 2014 fue declarado Personalidad destacada de la cultura por la Legislatura Porteña de la ciudad de Buenos Aires. En 2011 recibió una condecoración por disposición de la ex Presidenta la Dra Cristina Fernández de Kirchner al reinaugurar el ciclo de conciertos de música popular del Salón Blanco de la Casa Rosada.