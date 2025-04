Francisco Cuestas celebró su nominación a los Premios Gardel por "Mi Última Carta"

A solo un año de su lanzamiento, la canción ha logrado un recorrido notable dentro del panorama musical argentino, consolidándose como una de las obras más destacadas del folklore actual. La versión interpretada por Los Nocheros y el Chaqueño no solo le dio una nueva dimensión a la canción, sino que la llevó a alcanzar una visibilidad nacional que sus autores no esperaban, y que ahora es reconocida por la distinción más importante de la música en Argentina.

“Que Los Nocheros y el Chaqueño Palavecino hayan interpretado la canción ya fue un honor, y ahora lo de los Premios Gardel es un doble regalo”, expresó Cuestas durante la entrevista. “Es difícil llegar al noroeste argentino con nuestra música, por eso es hermoso ver cómo la gente hizo propia esta canción. Que artistas de esa talla hayan interpretado una canción del litoral, también se vive como otro Gardel”, agregó.

Premios Gardel 2025

El momento en que Cuestas recibió la noticia fue tan inesperado como emocionante. “Estaba en casa, sentado en el escritorio, ordenando algunos papeles. Había dejado el teléfono a un lado para poder concentrarme. Al rato, abrí Instagram y vi una publicación con la carátula de la canción y el tema sonando. En un primer momento pensé que era una promoción de algún evento, pero cuando empecé a leer, tuve que revisar varias veces porque no lo podía creer”, relató. “Agarré el teléfono y empecé a llamar a Efraín, que no me atendía. Insistí hasta que respondió y me dijo: ‘Si Francisco Cuestas te llama dos veces, algo pasó’. Y ahí le conté y nos pusimos a festejar”.

Tanto Cuestas como Colombo compartieron en sus redes sociales la felicidad de este reconocimiento inesperado. Para ambos, esta nominación es una celebración no solo del presente, sino también del camino recorrido y del trabajo conjunto que vienen desarrollando como compositores. “Esta nominación en sí ya es un premio para nosotros”, aseguró Cuestas. “No trabajamos para los premios, pero cuando llegan estas sorpresas, te llenan de felicidad y te dan fuerzas para seguir”.

Además, el cantautor adelantó que el vínculo creativo con Efraín Colombo continuará, y que ya están trabajando en nuevas canciones que verán la luz próximamente. De hecho, la canción nominada al premio tendrá una segunda parte. “Nos sentimos hermanos en la música, y este reconocimiento nos impulsa a seguir creando juntos desde nuestras raíces, el Litoral y Santa Fe, con un folklore que sigue creciendo y emocionando”.

En ese sentido, Mi Última Carta representa una colaboración exitosa entre compositores y también un puente generacional y estilístico dentro del folklore argentino. La nominación a los Premios Gardel es, sin dudas, un paso más en la consolidación de una propuesta musical que honra las raíces, pero también se proyecta con fuerza hacia el futuro.