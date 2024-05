Fernando Cerrudo sueña con poder vivir de la música y mostrar su arte

Fernando Cerrudo.jpg

Cantante

Pocos días atrás, el cantante estrenó el videoclip de su canción Mi ángel, grabado en el Teatro Municipal 3 de Febrero. “Ha pasado el tiempo y yo sigo pensando en ti, miro a mi alrededor y hay tanta desolación”, comienza su canción. La música del artista incluye cumbia pop y cumbia reggaeton. “En mi familia hay artistas y algunos se dedican al canto, otros quedaron en otras facetas, pero creo que esto que llevo por dentro es de nacimiento”, mencionó ante el deseo de triunfar arriba de un escenario y agregó: “En las familias suele ser costumbre juntarse los domingos y es inevitable la música y que se armen guitarreadas. Eso estaba latente en mí y en mi camino”.

Embed

En ese sentido, Cerrudo también interpretó una canción llamada Cuidado, y la misma cuenta con un gran despliegue de producción que incluye la participación de dos colaboradores que forman parte del videoclip filmado en la zona del Thompson de la costanera paranaense. “Al cantar siento, más allá de la emoción y la adrenalina, algo maravilloso por poder transmitirle a toda la gente un mensaje de ayuda y alegría. Porque la música sana mucho, entonces yo siento que llevando mi música a la gente les doy felicidad pura”, destacó.

Embed

Además de grabar y producir sus trabajos, Cerrudo es cantautor. “Escribo algunos de mis temas, como por ejemplo Mi ángel. Y los demás son covers pero acá está la picarona, porque los covers que hago son originales de otros países, y que acá, tanto en Paraná como a nivel nacional jamás sonaron. Entonces yo quise implementar mi propia impronta y darle una vuelta diferente. Fue recibido muy bien en muchas provincias”, reveló y agregó: “Me inspiro mucho porque la música me ayudó a salir adelante de muchas batallas que me pasaron en la vida. Una de las tantas fue que a pesar de que perdí a mi familia, a mi mamá y mis 3 hermanos, al quedar solo luché contra el pánico, la ansiedad y me salvó mucho el poder plasmar en letras lo que pasaba sin darme cuenta, y ahí fue donde salió el tema. Hoy por hoy soy una persona humilde y peleo a diario por llegar a muchos lados y soy consciente que cada uno o todo artista se debe al público y eso es satisfacción pura porque es recíproco con el público. Pero bueno, todo es trabajo y dedicación”.

La primera vez que Cerrudo subió a un escenario fue en La Vieja Usina de Paraná, pero anteriormente, brindó varios shows a la gorra. “También canté en el Club Social, en clubes y boliches. Con todas las experiencias estoy contento y agradecido”, destacó. “Tengo muchos sueños, pero principalmente quisiera poder seguir llevando alegría a la gente con mensajes para que sepan que la vida es una sola y hoy es el presente, que no importa el ayer. Y por otro lado, quiero seguir adelante y poder llegar mucho más allá de lo que llegué, luché y transité”. Con un mensaje esperanzador, Cerrudo destacó durante toda la entrevista la importancia de perseguir los sueños más allá de las dificultades. “A todos los que están soñando en silencio les digo que salgan y cumplan su sueño, que no se queden con el no puedo o con el qué dirán. Cada uno pelea de la forma que puede, pero lo más importante es la humildad y saber que ésto se basa en luchar, crecer y lo más importante, como dije, es la humildad. Saber que todo se puede cuando se ve la vida diferente. Vayan por lo que aman, peleen y lógrenlo. Van a sentir que mientras haya vida todo se puede”. Quienes deseen conocer su música pueden acceder a su canal de YouTube Fernando Cerrudo.