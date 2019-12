"Es una película feminista, pero por sobre todas las cosas es inclusiva"

“Star Wars: El ascenso de Skywalker” ya es un éxito en los cines. La película de J.J. Abrams cierra la última trilogía de la franquicia con una nueva aventura protagonizada por Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega y Adam Driver. Y esta entrega, según la actriz que encarna a Rey, “cierra el círculo” y propone una visión “feminista” e “inclusiva” de la galaxia. “Por supuesto que es una película feminista, pero sobre todas las cosas es una película inclusiva”, recalcó la joven Daisy Ridley durante una entrevista concedida a Europa Press. “Hacer una película con personajes femeninos no es propaganda, es representación”, aseguró.

La británica además puso en valor la figura de Carrie Fisher, “la pionera que abrió camino a las demás” figuras femeninas en el cine de acción y ciencia ficción. “Era descarada e inteligente. Me refiero a Leia, aunque Carrie también lo era”, recordó.

Aunque Fisher está más presente que nunca y el Episodio IX trae de vuelta a personajes clásicos como Luke Skywalker y Lando Calrissian, el gran protagonismo del filme queda en manos de Ridley y Adam Driver. “Creo que a Adam y a mí nos encanta trabajar juntos y la gente disfruta con la química que tenemos en pantalla”, comentó sobre el actor que da vida a Kylo Ren y que suena como favorito para los Oscar 2020 por su papel en “Historia de un matrimonio”.

En cuanto al regreso de J.J. Abrams, la actriz británica destacó que es la variedad lo que ha hecho grande a la saga. “Es bueno tener puntos de vista diferentes especialmente con algo tan querido como «Star Wars», porque hay muchos tipos de fans. Tener directores diferentes representa a todos los sectores de fans a través de Rian (Johnson) y J.J.”, reveló, evitando comparaciones.

Cuando en 2014 la seleccionaron para ser la protagonista de la franquicia más codiciada del cine, la carrera de Ridley consistía en cuatro cortometrajes y algunas apariciones en televisión. En ese sentido, su historia no es muy distinta de la de Mark Hamill, que a los 26 años saltó del anonimato a ser Luke Skywalker para siempre. Hasta sus personajes son parecidos en su encuentro con la Fuerza y cierta atracción por el lado oscuro. “Hay similitudes”, dijo la intérprete, “pero al igual que con las personas, la historia de cada uno es muy específica”. Entre las diferencias, “Rey verdaderamente viene de la nada, mientras que Luke tiene algo de familia. Los dos se embarcan en el gran viaje”. Aunque asegura: “Nunca los he comparado. Me parece que Rey está en su propio viaje”.

Si hay una diferencia entre ella y Hamill es que el actor no sabía dónde se estaba metiendo en 1977. Ella sí, pero aseguró que ya no siente tanta presión. “Me ha llevado un tiempo sentirme cómoda en ese espacio”, remató.