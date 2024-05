Encuentro de mujeres: una iniciativa de la biblioteca popular Caminantes

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Biblioteca Popular Caminantes (@bibliotecacaminantes)

En ese sentido, las tres sostuvieron que el presente social, político, económico y cultural está atravesando una crisis y es importante generar espacios para encuentros afectivos. “Lugares de escucha profunda y respetuosa. Además de ir visibilizando y poniendo en palabras lo que la violencia de género viene produciendo. Desde hace un largo tiempo sentíamos que era bien importante que en la biblioteca hubiera encuentros para mujeres. Tuvimos un primer intento, que resultó intra biblioteca, pequeño, eficaz y enriquecedor para darnos cuenta de lo importante y potenciador que es encontrarnos. A través de textos que utilizamos como apertura vamos encontrándonos con similitudes y descubriendo que no estamos solas, lo que le sucede a una, también le sucede a la otra, o tal vez no le sucedió, pero acompaña desde esa escucha a quien esté relatando en el momento”, sostuvo Godoy.

Sobre los temas que abordan en los encuentros reveló que algunos van surgiendo sobre la marcha ya que, cada viernes, los disparadores pueden ir variando dependiendo de las necesidades de cada una de las participantes. “Proponemos y compartimos una lectura, luego de eso, cada una , y de a una, va tomando la palabra, expresamos lo que nos produce o no esa lectura, compartimos lo que sentimos o lo que deseamos, siempre desde una escucha activa, las propuestas surgen a partir de las violencias que aprendimos en nuestros hogares de origen y cómo encontrar nuevos modos saludables para dejar de repetirlas. Sin entrar demasiado profundo en las situaciones individuales, porque sabemos que no es una terapia, pero sí poner en la mesa diferentes vivencias o situaciones y cómo fuimos transitándolas, porque creemos que al escucharnos podemos aprender muchísimo una de otras, sin juzgamientos, ni cargas valorativas, con una mirada atenta, respetuosa y amorosa. Los temas van surgiendo a medida que el diálogo y la confianza van dando espacio a que eso transcurra. En estos tiempos, la problemática de la violencia de género, es tema que nos atañe, que atraviesa nuestras vidas, y por supuesto que se conversa”, destacó.

En varias oportunidades Godoy aclaró que los encuentros no buscan ser una terapia psicológica ni una actividad que reemplace a los psicólogos, sino todo lo contrario. “Aquí compartimos sentires, experiencias y transitares de la vida, lo que nos va aconteciendo en lo cotidiano, entre otras cosas. Desde nuestras propias experiencias de vida y al encontrarnos en este espacio, las tres confluimos que nuestra construcción subjetiva, desde nuestras infancias a nuestros días, y lo que hemos y venimos construyendo y deconstruyendo, aprendiendo y desaprendiendo encontrándonos aquí compartiendo modos y formas saludables de vincularnos, desde la amorosidad es una manera de potenciarnos, acompañarnos y estar presentes en este contexto crudo de la realidad social”.

Gracias a los encuentros, varias mujeres pudieron construir lazos de compañerismo y amistad. “En poco tiempo nos compartimos y nos hemos entregado al grupo de una manera muy liviana pero a la vez intensa, ya que parte de nuestras normas de convivencia o nuestros pactos en cada encuentro es la confianza y no romperla, decimos que lo que sucede o hablamos dentro del encuentro, queda ahí, con cada una de nosotras y no lo trasladamos a otras persona. Además, en estas charlas surgieron ideas que podemos realizar de forma práctica, por ejemplo, crear velas de citronela, o crear atrapasueños. Todo esto tiene fundamentos basados en las diferentes situaciones que se expusieron en nuestras charlas y las diferentes formas creativas que encontramos y encontraremos para acompañarnos y alentarnos a realizar cosas que o nunca hicimos o que queríamos hacer y no encontrábamos los momentos para poder realizarlas”, destacó Godoy. En principio, los encuentros habían sido pensados para las mamás que llevaban a sus hijos a los talleres de la biblioteca y que no tenían qué hacer mientras esperaban, pero hoy la convocatoria está abierta para quienes deseen participar.

“Para participar de estos encuentros solo necesitan las ganas de abrirse, escuchar y compartir. En el caso de necesitar elementos o algún material siempre lo hablamos de forma grupal, y una de las características de la Caminantes es ser comunitaria, esto quiere decir que entre todas aportamos lo que tenemos a nuestro alcance, nadie necesita salir a comprar nada, podemos reciclar y siempre compartimos”, cerró. La biblioteca popular Caminantes está ubicada en calle Gobernador Antelo 1345, Paraná.