Una visita guiada por el Archivo General de Entre Ríos

Una Hemeroteca es un espacio donde se guardan, ordenan, conservan y clasifican revistas y periódicos para su consulta. El objetivo es facilitar el acceso al material bibliográfico brindando los servicios necesarios para satisfacer la demanda según el tipo de usuario. “Hay revistas y tenemos diarios de distintos lugares de la provincia”, contó Galanti. Y a su testimonio se sumó el de Dana Hereñú: “Yo estoy en la parte de la hemeroteca, hago el inventario de los diarios, de las revistas y aparte estoy en atención al público”. El director del Archivo General de Entre Ríos es Carlos Iriarte, director general de Museo y Patrimonio Cultural. Es museólogo y nació en Concepción del Uruguay.

En cuanto al cuidado del patrimonio histórico, Galanti y Hereñú contaron que la conservación se hizo hace un tiempo y lo que realizan hoy es la mantención de dichos documentos. “Se hicieron carpetines libres de ácido para que la tinta no traspase de un documento al otro. Hay una limpieza que se hace anualmente de las cajas donde están guardados, que se llaman unidades de conservación y esa documentación ya está tratada, no tiene hongos, no tiene suciedad, entonces se puede mantener en el tiempo”, destacó Galanti.

Con el avance tecnológico y la digitalización de los documentos, una parte de los escritos históricos fueron microfilmados para su resguardo. “Se sacan fotogramas, por así decirlo, y luego se ven en una máquina. Son documentos que no se pueden fotocopiar, lo único que se puede hacer es tomar una foto porque se intenta manipular la documentación lo menos posible”, reveló Galanti y Hereñú sumó: “Al archivo vienen investigadores de universidades específicas, investigadores del Conicet y público en general que a veces viene a buscar una noticia y se lleva la copia, digamos, o la foto, muchos estudiantes”.

Los orígenes del Archivo de la Provincia se remontan a mediados del siglo XIX cuando, con la denominación de Archivo del Ministerio de Gobierno, fue creado por el Gobernador Justo José de Urquiza por decreto del 4 de mayo de 1860. Los sucesivos gobiernos provinciales fueron adoptando diversas medidas para resguardar el patrimonio documental de Entre Ríos, disponiendo “el ingreso al archivo de todos aquellos documentos y antecedentes que pertenecen a la Provincia y de que se tenga conocimiento estuviesen indebidamente archivados dentro y fuera de ella…”. El 10 de junio de 1880, se promulgó la Ley de creación definitiva del Archivo General de la Provincia, durante la gobernación de José F. Antelo.

“Aquí no solo hay documentos, también conservamos mapas y planos. Archivo en el sentido de documentación histórica no ha entrado, no ha ingresado más documentación. Es lo que hay, y tampoco tenemos capacidad física para mucho más. También el registro ha disminuido porque tendríamos que tener partida presupuestaria para la compra mensual y no tenemos. Lo que está es donado”, dijo Galanti. Ambas trabajadoras hicieron hincapié en la importancia que tiene que el público conozca la historia de su provincia. “La entrada al Archivo es gratuita. Los esperamos con los brazos abiertos, como quien dice. Vengan que los recibiremos muy bien”, dijeron sonrientes. El Archivo de Entre Ríos conserva, guarda, concentra y difunde documentos administrativos e históricos. Entre sus actividades más importantes se destacan las exposiciones de carácter histórico y ciclos de conferencias, visitas guiadas, entre otras actividades culturales, para acercar a la comunidad y promover el acceso al conocimiento en relación al patrimonio del Archivo.