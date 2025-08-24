Uno Entre Rios | Escenario | Concordia

Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia

Las voces de los Fundamentalistas del aire Acondicionado, Deborah Dixon y Luciana Palacios, se presentan por primera vez en Concordia. Los detalles.

24 de agosto 2025 · 19:09hs
Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia.

Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia.

El sábado 6 de septiembre Deborah Dixon y Luciana Palacios se presentan por primera vez en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde el poder del rock, el blues y el soul guiarán la velada, en un encuentro imperdible que quedará en la historia.

Deborah y Luciana caminan juntas y comparten escenario hace 17 años, son integrantes de Los Fundamentalistas del aire Acondicionado, formando las primeras filas combativas y guerreras del Indio Solari.

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el mundial para personas trasplantadas en Alemania.

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

Los tres peregrinos emprendieron su aventura con un fin solidario hacia el norte argentino.

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia

Deborah Dixon 1
Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia.

Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia.

En esta ocasión, se presentan en formato dúo junto a su banda, conformada por: Nacho Porqueres en bajo, Juan Pancino en guitarra, Juanito Moro en batería, Nico Raffetta en piano y Adrián Piro en saxo.

Juntas, dos de las más potentes y emocionantes voces femeninas de Argentina, compartirán exquisiteces, y los himnos de todos los argentinos, de primera mano, en un repertorio pensado especialmente para la ciudad y la costa del Río Uruguay.

LEER MÁS: Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Rock, soul y blues en una velada increíble. Mujeres poderosas. Voces trascendentes y sublimes. Desde las Blacanblus con Déborah Dixon, además de presentaciones de ambas en infinidad de escenarios y grabaciones con múltiples artistas, a la popularidad de los shows más multitudinarios en la historia del rock del país.

El encuentro será en Pueblo Viejo (Alem 230). Las puertas se abrirán a las 21hs dando inicio a la velada. Las entradas pueden conseguirse a través de sistema Passline, tanto para Argentina como para Uruguay, en caso de que hermanos y vecinos de Salto quieran venir a compartir el espectáculo que recibe la ciudad; y tickets físicos en Rock en las Venas Concordia (San Luis 623).

Invitamos a todos a acercarse para disfrutar, compartir, y vivir una noche para el recuerdo.

*El show será sin mesas.

Produce: Remando Producciones

Link entradas: Deborah Dixon y Luciana Palacios en Concordia

Concordia Rock Los fundamentalistas del aire acondicionado primera
Noticias relacionadas
La Policía de Entre Ríos realizó allanamientos en Concordia y permitieron la detención de cuatro personas. 

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Por el hecho de sangre en Concordia hay una persona detenida.

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Partidos políticos solicitaron su reconocimiento jurídico-político provisorio para la jurisdicción municipal de Concordia.

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa.

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Ver comentarios

Lo último

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

San Salvador: evoluciona favorablemente el motociclista que chocó un tren

San Salvador: evoluciona favorablemente el motociclista que chocó un tren

Ultimo Momento
Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

San Salvador: evoluciona favorablemente el motociclista que chocó un tren

San Salvador: evoluciona favorablemente el motociclista que chocó un tren

Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia

Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia

Policiales
Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

San Salvador: evoluciona favorablemente el motociclista que chocó un tren

San Salvador: evoluciona favorablemente el motociclista que chocó un tren

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Ovación
Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

La provincia
Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Trabajo para vivir: la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

"Trabajo para vivir": la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

Dejanos tu comentario