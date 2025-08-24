Las voces de los Fundamentalistas del aire Acondicionado, Deborah Dixon y Luciana Palacios, se presentan por primera vez en Concordia. Los detalles.

El sábado 6 de septiembre Deborah Dixon y Luciana Palacios se presentan por primera vez en la ciudad de Concordia , Entre Ríos, donde el poder del rock, el blues y el soul guiarán la velada, en un encuentro imperdible que quedará en la historia.

Deborah y Luciana caminan juntas y comparten escenario hace 17 años, son integrantes de Los Fundamentalistas del aire Acondicionado, formando las primeras filas combativas y guerreras del Indio Solari.

Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia.

En esta ocasión, se presentan en formato dúo junto a su banda, conformada por: Nacho Porqueres en bajo, Juan Pancino en guitarra, Juanito Moro en batería, Nico Raffetta en piano y Adrián Piro en saxo.

Juntas, dos de las más potentes y emocionantes voces femeninas de Argentina, compartirán exquisiteces, y los himnos de todos los argentinos, de primera mano, en un repertorio pensado especialmente para la ciudad y la costa del Río Uruguay.

Rock, soul y blues en una velada increíble. Mujeres poderosas. Voces trascendentes y sublimes. Desde las Blacanblus con Déborah Dixon, además de presentaciones de ambas en infinidad de escenarios y grabaciones con múltiples artistas, a la popularidad de los shows más multitudinarios en la historia del rock del país.

El encuentro será en Pueblo Viejo (Alem 230). Las puertas se abrirán a las 21hs dando inicio a la velada. Las entradas pueden conseguirse a través de sistema Passline, tanto para Argentina como para Uruguay, en caso de que hermanos y vecinos de Salto quieran venir a compartir el espectáculo que recibe la ciudad; y tickets físicos en Rock en las Venas Concordia (San Luis 623).

Invitamos a todos a acercarse para disfrutar, compartir, y vivir una noche para el recuerdo.

*El show será sin mesas.

Produce: Remando Producciones

Link entradas: Deborah Dixon y Luciana Palacios en Concordia