En diálogo con UNO , los organizadores destacaron que se busca no solo una fiesta sino impulsar el turismo musical. Agustín Toffolini (Al+): “Queremos darle un enfoque más de turismo musical a la noche… Este fin de semana se va a activar un volumen importante de gente en Paraná… queremos empezar a hacer esto más seguido. Dejar la fecha fija.”

Además, destacaron que trabajan con Tercotur para traer dos micros completos desde Santa Fe (más de 100 personas), lo que confirma: “Terminó siendo un evento que está eligiéndolo un montón de gente de distintos puntos del país”, Bernardo Bria (Paracima).

Kolombo 1 Bernardo Bria (Paracima) y Agustín Toffolini (Al+) dieron detalles de lo que se viene. Gentileza: Diego Paramo

Artistas y puesta en escena

La grilla destaca a Valen Zuqui, DJ de Paraná, seguido por Waiss, un artista mendocino con fuerte presencia en su región. Luego será el turno de Fran Bortolossi (Brasil), de 2 a 4 , y por último, Kolombo, de 4 a 6. En base a ello, Agustín señala: “Kolombo ya vino en 2018… su regreso significa mucho para nosotros… maneja una humildad humana digna de admirar… te encontrás con una persona increíble”.

“El género va dirigido a lo que hace Kolombo… seleccionamos el line up buscando cerrar en esa onda, en un día festivo, con sonrisas y abrazos, para que todo el público pueda celebrar junto a sus amigos”.

Paraná como plaza musical

El enfoque están puestos en consolidar a la capital entrerriana como plaza de turismo musical: “Estamos trabajando el aprender a hacer turismo musical para poder hacer de Paraná una plaza cada vez más grande… ahora necesitamos traer gente de afuera para que el volumen crezca”, analiza Toffolini.

“Si bien es una fecha en particular, nuestra idea es que se mantenga fija… que no solo venga gente de Paraná, también del interior, Rosario, Córdoba… y por qué no, desde más lejos en el futuro”, remarca Bria.

Además, ambos remarcan el impacto de Kolombo en la difusión del género electrónico: “Es uno de los culpables de esta masividad en los últimos tiempos porque en una noche de boliche podías escuchar un tema de él. El viernes habrá mucha gente nueva que estará por primera vez en una noche electrónica… es decirles: ‘probalo’”.

Bria subraya que no será un show exclusivo de electrónica, sino una fiesta abierta a grupos y familias: “Capaz pago un poco más la entrada pero me aseguro una buena noche… ojalá que en el próximo show nos vuelvan a elegir”.

Del encuentro al espectáculo

La noche promete un punto de inflexión técnico y visual: “Lo de mañana será una elevada de vara… sé que se va a hablar mucho de esto… queremos marcar agenda como Rosario o Córdoba”, anticipa Toffolini.

“La fusión de productoras… para nosotros es un desafío… aprendemos mucho con ellos a nivel de producción, comunicación y trabajo en equipo… hay una vara muy alta a nivel nacional”, destaca Bria.

Kolombo 2 Bernardo Bria (Paracima) y Agustín Toffolini (Al+) dieron detalles de lo que se viene. Gentileza: Diego Paramo

Respecto al despliegue, los productores anticipan una puesta en escena enfocada en luces, pantallas y experiencia inmersiva. Habrá una exposición temática alusiva a la llegada del hombre a la Luna, enmarcada en la celebración del Día del Amigo. “Será una puesta imponente… integrando escenario con campo y pista… va a ser novedoso y una linda sorpresa para la gente”.

De todas las edades

Este evento es apenas el comienzo: “Tenemos las expectativas por las nubes… el plan es seguir captando nuevo público”, dijeron ambos.

“El abanico de edades se está abriendo… padres e hijos en una misma fiesta… increíble… no juzgar, pasarla bien”, reflexiona Toffolini.

La integración entre productoras (Meet, Al+, Hierlam y Paracima) es una apuesta clara: “Es una hermosa experiencia… Al+ tiene un equipo muy sólido… nos interesa el despliegue escénico… explorar cosas que en otros géneros no sucede… eso nos entusiasma”, concluye Bria.

Kolombo: el eje central

Muchos se preguntan, ¿quién es Kolombo? Olivier Grégoire, su nombre real, es un DJ y productor belga, co-fundador del sello Loulou Records, con lanzamientos en sellos consolidados como Kompakt, Turbo, Diynamic y Suara. Ha girado por Europa, América, Asia y Oceanía, dejando su huella con un estilo inconfundible que fusiona house, disco y toques tech.

Kolombo 3 Día del Amigo prometedor con Kolombo como figura central.

Su sonido elegante y bailable ha conquistado tanto a la escena underground como a públicos más amplios. Vuelve a Paraná tras su última visita en 2018, con una trayectoria sólida, una energía contagiosa en cabina y un profundo respeto del ambiente por su humildad, creatividad y compromiso con la cultura electrónica. Kolombo es sinónimo de versatilidad y conexión con la pista.