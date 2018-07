De negadores compulsivos, amores no correspondidos y cómo superarlos

"Innombrable es esa persona que nos encanta a pesar de que nos mantiene en una incertidumbre constante. Nos gusta, le gustamos, nos busca, lo buscamos, nos ignora, nos confunde y nos gusta más. ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Cómo se sobrevive a un amor así?", plantea la sinopsis de la obra.

Angie Sammartino y Vir Sammartino se suben al escenario para contar una historia de (des) amor real situada en el año 2018, El innombrable. Es un show con mucho humor, para reírse y reflexionar un poco sobre aquellos vínculos que nos hacen mal, pero seguimos sosteniendo. En Paraná, El innombrable se presentará mañana, a las 21.30, en el centro cultural La Hendija (Gualeguaychú 171)

Nacida de la novela El arte de negar, escrita por Angie y dirigida por Flor D'Agostino, la obra es parte del universo transmedia (Ver subtítulo) creado por la autora e invita a reflexionar sobre ciertos vínculos tóxicos a los cuales nos aferramos y propone hacer catarsis a través de la risa y "películas bajón con torta".

Angie es comediante y docente de stand up, comunicadora social recibida en la UBA y escritora. El arte de negar es su primera novela publicada, pero escribe desde chica. Hace años que trabaja produciendo espectáculos de comedia, actuando y dando clases de stand up. En tanto, Vir es actriz, escribe dramaturgia y poemas, se entrenó en canto, baile, actuación y también trabajó en producción de espectáculos.

Escenario dialogó con la autora de esta obra que se presentó a sala llena en Capital Federal: "Ambas somos fanáticas de seguir formándonos constantemente, tanto en disciplinas artísticas como en otras que nos desafíen a salir de la "zona de confort" y nos sirvan para incorporar nuevas experiencias que usualmente volcamos en nuestros proyectos personales".

Según contó la autora, ella siempre fue de escribir y a lo largo de los años comenzó a expresarse a través de diversas plataformas. Incluso Instagram, rompiendo la dictadura de la fotografía e invitando a los más jóvenes a leerla. Al ver la reacción del público, comenzó a tomarse la escritura en serio.

—¿De qué trata "El innombrable"?

—El innombrable es un show de humor que combina stand up y teatro, que trata sobre las etapas que pasa cualquiera antes de tener "un Innombrable", que es esa persona que te encanta a pesar de que te mantiene en una incertidumbre constante. La gran pregunta es ¿cómo se supera un amor no correspondido?, y la respondemos en el show buscando reírnos de las cosas, muchas veces irracionales, que hacemos cuando estamos enamorados ciegamente de alguien y negamos que del otro lado no pasa exactamente lo mismo.

—¿Cómo surgieron la idea y la posibilidad de hacer esta obra?

—Cuando publiqué la novela El arte de negar quería que fuera una narración transmedia, es decir, que fuera una historia que no termina en un libro sino que se sigue contando y ampliando en otros medios. Como yo soy comediante de stand up y mi hermana Vir es actriz, pensamos en la posibilidad de armar este show, ya que este medio es el que nos permite tener una interacción no virtual con la comunidad y combina muchas disciplinas en las que nos formamos.

—¿Cómo es la experiencia de hacer una novela transmedia?

—Es un desafío enorme pero súper entretenido. Me encanta buscar nuevas formas de contar historias, estar atenta a las plataformas que van surgiendo, ver qué códigos tienen y entender desde qué lugar original pueden sumarse a la novela transmedia. Es un trabajo full time y sin fin, pero lo más importante es la construcción de una comunidad que se sienta parte del proyecto, lo cual lleva mucho tiempo y dedicación.

Las entradas generales tienen un valor de 250 pesos. Por reservas, comunicarse al 3435024599.





Experiencia transmedia

La narrativa transmedia es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. La narración transmediática es una nueva estética que surgió como consecuencia de la convergencia de los medios.

La idea es que cada medio cuente una parte específica y complementaria de la historia. De esta forma, la comprensión absoluta y el conocimiento profundo de la narración se obtienen cuando se recorren las múltiples plataformas, soportes y canales, tanto analógicos como digitales.

Son precisamente en los soportes digitales (redes sociales, páginas web, y demás) donde se da interacción con los usuarios o público, que puede decidir o sugerir sobre qué recorrido efectuar y hasta dónde profundizar la historia.

En el caso de la creación de Angie Sammartino, El arte de negar, hay 1.000 libros impresos, una obra de teatro y una web para la versión digital multimedia: www.elartedenegar.com, donde se puede encontrar música (canciones originales y listas de reproducción), una lista de películas que tienen que ver con la historia de la protagonista de El arte de negar, el grupo cerrado de negadores en Facebook, Historias de Negadores y dignidades en Instagram, textos del blog, fondos de pantalla y hasta stickers para descargar.