De Feliciano al mundo, una versión colaborativa de un clásico de Michael Jackson

El cantante felicianense Franco Peletti acaba de lanzar una versión colaborativa de Somos el mundo, una versión propia y revisionada del clásico de 1985 de Michael Jackson y Lionel Ritchie, We are the world.

En esta oportunidad, Peletti –que además de cantar ejerció el rol de productor musical– convocó a artistas entrerrianos y de otras partes del país para plasmar una interesante versión de este tema del Rey del Pop que puede encontrarse en YouTube como Somos el Mundo (Versión Argentina 2020).

“Todo surgió de una comunicación nocturna, a la madrugada, con Facundo Cuomo, director de la productora La Estación 360°. Charlábamos de todos los problemas que nos están atravesando como sociedad y de que estamos en una etapa complicada a nivel salud y también por la cuarentena, que corta con nuestra vida normal. La idea era entonces generar un contenido que, por un lado, sirva para entretener a las personas que están en sus casas, y por otro para concientizar sobre esto que pasa. La necesidad de ser responsables, de quedarnos en casa, pero también dar un mensaje de esperanza. De ahí la letra que habla de cómo vamos a poder alcanzar nuestros sueños después de que esto pase. A nivel personal creo que no vamos a volver a la normalidad tal como la conocíamos, sino que muchas cosas van a cambiar para bien”, manifestó Peletti a Escenario.

Somos El Mundo es una producción de La Estación 360º y Watusi Records dentro de la campaña de concientización ante la lucha contra el Covid-19, que acecha al mundo entero. “La canción me la propuso Facundo y me gustó la idea porque es una canción mundialmente conocida y ligada a cuestiones sociales, cuando se la estrenó todos los derechos fueron donados a instituciones dedicadas a trabajar con los niños en situación vulnerable en África; después se hizo una versión latina que fue para Haití. Me pareció una buena idea utilizar esta canción que es muy linda. Se hizo una reversión de la música y la letra, cuando Facundo me pasó la idea, me puse a probar cosas, a experimentar un poquito y escuchar varias versiones. La idea fue generar una letra diferente, porque estamos en otro momento, así que la reformulé”, explicó el músico.

En el video se pueden apreciar las voces de Franco Peletti, el dúo The Sistars (Bs. As.), Claudia Tejada (Bs.As.), Mar Antunes Fernández (Bs.As.), Michelle Leclercq (EE.UU.), el rapero Lucas Sotomatts (Concordia), Emi Cabrera (R.O.U.) y Luis Peletti (Feliciano). En guitarras eléctricas participan Joseca (que también hizo el mastering) y Matías Strato, en el bajo está Alejandro Llovera; mientras que la batería, teclados, guitarras acústicas y coros son de Franco Peletti.

“Además, muchas de las personas que aparecen en el video y no cantan son amigos, algunos involucrados en el ámbito artístico”, añadió el joven artista que dio sus primeros pasos en el mundo artístico en los programas Talento Argentino y Soñando por Cantar, allá por 2009, donde saltó a la fama con el tema Yo no me doy por vencido. Años después, en 2012, obtuvo el premio Escenario de Oro que otorga Diario UNO de Entre Ríos. Se ha presentado en más de 200 escenarios en todo el país y ha sabido conquistar al público con sus canciones.

“Ahora estoy trabajando bastante desde casa, algunos proyectos quedaron en stand by por toda esta situación inesperada. Tengo varias canciones y un videoclip terminado que tenía previstos lanzar antes de que estallara la pandemia, así que estoy esperando a que se dé el momento oportuno para darlos a conocer. Hay colaboración con otros artistas. Pero estoy esperando a que se puedan volver a activar los shows en vivo y, mientras tanto, trabajando como productor musical y componiendo mucho”, concluyó.