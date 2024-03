Clásicos de hoy y siempre: vinilos que siguen vigentes

En segundo lugar se encuentra The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Durante 17 años consecutivos, este disco formó parte de la lista de ventas del panorama musical. Un hito irrepetible hasta la fecha.

En tercer lugar aparece el grupo AC/DC con Back in Black y los sigue la cantante Whitney Houston con The Bodyguard. Una obra maestra con un total de 40 millones de copias vendidas alrededor del mundo.

El quinto puesto fue ocupado por The Beatles con su inconfundible álbum Abbey Road, publicado el 26 de septiembre de 1969 en el Reino Unido por Apple Records.

Clásicos de hoy y siempre.jpg

Hoy, en Paraná, uno de los discos más buscados es Yendo de la cama al living, de Charly García, con un valor de 42.370 pesos. El material fue grabado en agosto de 1982, durante el último año de la última dictadura cívico-militar argentina y contó con la participación de Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, Nito Mestre y León Gieco, quien aparece acreditado en el álbum con el nombre Ricardo Gómez debido a temas de exclusividad con otra compañía discográfica. En este trabajo se pueden encontrar canciones como Inconsciente colectivo, Vos también estabas verde y Yo no quiero volverme tan loco.

Queen.jpg

El compromiso de García con su público lo llevó a ser uno de los cantantes más queridos y reconocidos de la Argentina y América latina. La puerta del edificio donde vive (ubicado en Palermo), sigue siendo protagonista de cientos de fotografías diarias y, a su vez, es tomado como un monumento histórico para todos los argentinos. Otro de los álbumes favoritos por los entrerrianos es Sheer Heart Attack de Queen, publicado el 8 de noviembre de 1974 por EMI. En la actualidad, el vinilo tiene un valor de 31.460 pesos. Si bien en la ciudad hay una gran variedad de discos en vinilo, de los más elegidos también forman parte los álbumes Please Please Me y Revolver, de The Beatles a un valor de 66.200 pesos.

Madonna.jpg

Desde la industria, informaron que la producción a gran escala de discos de vinilo cesó a principios de la década de 1990, sin embargo, desde la segunda mitad de la década de 2000, el disco de vinilo volvió a los estantes de las disquerías esencialmente como un producto para una clientela especializada. De hecho, las cifras finales de 2011 compiladas por el instituto Nielsen SoundScan indican un aumento de 2,8 a 3,9 millones de LP de vinilo vendidos en los Estados Unidos, con numerosas reediciones lanzadas al mercado. En ese sentido, no hay dudas de que Madonna (popularmente conocida como la reina del pop) rompió con muchos estereotipos de la época al publicar su segundo álbum de estudio Like a virgin el 12 de noviembre de 1984 por la compañía Sire Records. Con canciones como Material Girl, Like a virgin y Dress you up, Madonna consolidó el vínculo con sus admiradores y continuó creciendo sin fronteras en todo el mundo.

Al margen de su carrera como cantante, Madonna es reconocida por sus papeles en diversas películas, como su protagónico para Eva Perón (1996), por el que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia. Hoy, el vinilo del álbum en Entre Ríos se vende a un valor de 31.560 pesos. El disco más vendido durante el 2022 en formato de vinilo fue el décimo álbum de estudio de Taylor Swift, Midnights. Luego, con más de 89.000 unidades vendidas en dos meses, Harry ‘s House, de Harry Styles. Billie Eilish también lidera las listas con When we all fall asleep where do we go. Nirvana con su disco Nevermind, publicado en septiembre de 1991, también lideró durante años al ranking de la industria y lo sigue haciendo al día de hoy. A pesar de su muerte, el cantante y líder del grupo Kurt Cobain continúa marcando tendencia y siendo parte de la agenda musical actual.