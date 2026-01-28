Carnaval y diversidad cultural: nueva noche de La Noche de las Ciudades

El ciclo de carnavales entrerrianos que se desarrolla en La Vieja Usina continúa sumando público y consolidándose como un espacio de encuentro

El ciclo de carnavales entrerrianos que se desarrolla en La Vieja Usina continúa sumando público y consolidándose como un espacio para compartir la diversidad cultural de la provincia. Este martes, el desfile reunió a delegaciones de Ubajay, Santa Elena y Paraná.

La actividad forma parte de La Noche de las Ciudades, iniciativa que propone dar visibilidad a las expresiones culturales de distintas localidades en un mismo escenario. En esta oportunidad, el carnaval funcionó como punto de unión entre comparsas, música y baile, con una marcada respuesta del público.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el perfil federal del ciclo y su continuidad. “Las distintas localidades de la provincia muestran su cultura y su identidad, en este caso, en una fiesta popular que tiene mucho arraigo en la ciudadanía”, expresó.

Desde Santa Elena, la directora de Turismo, Carina Spahn, valoró la posibilidad de participar de la propuesta y su alcance. “Celebramos poder compartir con el público nuestra música, la vestimenta artesanal, el baile, el brillo y el color. Además, nos permite promocionar e invitar a nuestros carnavales”, señaló.

En tanto, el director de Cultura y Turismo de Ubajay, Lisandro Giménez, remarcó la importancia de presentar el carnaval local en la capital entrerriana. “Nos llenó de emoción compartir todo lo que Ubajay tiene para mostrar a través de su carnaval”, afirmó.

La próxima jornada se realizará el miércoles 4 de febrero, desde las 20, también en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita.