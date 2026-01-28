Uno Entre Rios | Escenario | Carnaval

Carnaval y diversidad cultural: nueva noche de La Noche de las Ciudades

El ciclo de carnavales entrerrianos que se desarrolla en La Vieja Usina continúa sumando público y consolidándose como un espacio de encuentro

28 de enero 2026 · 12:12hs
Carnaval y diversidad cultural: nueva noche de La Noche de las Ciudades

Carnaval y diversidad cultural: nueva noche de La Noche de las Ciudades

El ciclo de carnavales entrerrianos que se desarrolla en La Vieja Usina continúa sumando público y consolidándose como un espacio para compartir la diversidad cultural de la provincia. Este martes, el desfile reunió a delegaciones de Ubajay, Santa Elena y Paraná.

El carnaval entrerriano continúa convocando público en La Vieja Usina

La actividad forma parte de La Noche de las Ciudades, iniciativa que propone dar visibilidad a las expresiones culturales de distintas localidades en un mismo escenario. En esta oportunidad, el carnaval funcionó como punto de unión entre comparsas, música y baile, con una marcada respuesta del público.

Las comparsas Marabú, Ivotí Porá e Irupé desfilaron y deslumbraron este fin de semana en el corsódromo de Feliciano.

Feliciano: tres comparsas y mucho brillo en la primera noche de Carnaval

Una ciudadana relató un incidente ocurrido en las tribunas durante la primera noche del Carnaval de Concordia y reclamó mayor seguridad.

Un espectador cayó desde las tribunas y generó alarma en el Carnaval de Concordia

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el perfil federal del ciclo y su continuidad. “Las distintas localidades de la provincia muestran su cultura y su identidad, en este caso, en una fiesta popular que tiene mucho arraigo en la ciudadanía”, expresó.

Desde Santa Elena, la directora de Turismo, Carina Spahn, valoró la posibilidad de participar de la propuesta y su alcance. “Celebramos poder compartir con el público nuestra música, la vestimenta artesanal, el baile, el brillo y el color. Además, nos permite promocionar e invitar a nuestros carnavales”, señaló.

En tanto, el director de Cultura y Turismo de Ubajay, Lisandro Giménez, remarcó la importancia de presentar el carnaval local en la capital entrerriana. “Nos llenó de emoción compartir todo lo que Ubajay tiene para mostrar a través de su carnaval”, afirmó.

La próxima jornada se realizará el miércoles 4 de febrero, desde las 20, también en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita.

LEER MÁS: Chango Spasiuk: "El Litoral es un lenguaje musical que compartimos"

Carnaval La Noche de las Ciudades
Noticias relacionadas
nogoya celebro otra noche de carnaval 2026

Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

El Carnaval del País entra en su cuarta noche de competencia

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

el carnaval del pais mantiene beneficios para vecinos de gualeguaychu y publico entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Ver comentarios

Lo último

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Ultimo Momento
Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8

Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8

Policiales
Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Ovación
Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

La provincia
Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

Dejanos tu comentario