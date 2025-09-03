Carlos Velázquez contó que La Peña de los Sueños vuelve en septiembre

El músico Carlos Velázquez visitó radio La Red Paraná y habló sobre la Peña de los Sueños, un encuentro que organiza desde hace más de dos décadas

La Peña de los Sueños volverá a realizarse en septiembre en Paraná, con fecha y lugar a confirmar. Su creador, Carlos Velázquez, visitó los estudios de radio La Red Paraná y contó que este espacio nació hace más de 20 años, inspirado en su experiencia en Cosquín, con el objetivo de brindar un escenario a quienes desean compartir su arte.

“La peña está abierta a todos: cantantes, bailarines, narradores. Me gusta descubrir a esa persona que tiene un artista adentro y nunca tuvo un lugar donde expresarse. Siempre trabajo con la palabra soñador, porque es lo que nos mueve como seres humanos”, explicó el músico.

A lo largo de los años, la peña también se vinculó con instituciones educativas, permitiendo que las escuelas recauden fondos a través de las cantinas. Además, de este proyecto surgió la escuela de canto que dirige Velázquez, donde alumnos y alumnas encuentran en la peña la oportunidad de presentarse en público.

“La Peña de los Sueños no tiene un interés económico, es una manera de devolver la gratitud por todas las oportunidades que recibí. Se genera un ambiente agradable, con mucha energía, donde se comparte con artistas consagrados y con gente nueva”, señaló Velázquez, quien confirmó que en septiembre se concretará una nueva edición del encuentro.