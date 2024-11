Cantores Entrerrianos presentaron la canción "De Raza Chamarritera"

“Antes que nada vamos a comenzar agradeciendo”, comenzó Markocich y agregó: “Estamos agradecidos por la posibilidad de difundir lo que estamos haciendo”. Todos son grandes artistas y tienen sus respectivas carreras como solistas, sin embargo, decidieron juntarse y trabajar en equipo. “La idea original de juntarnos fue de Silvestre Chazarreta”, contaron y agregaron: “La verdad es que somos un grupo de amigos, somos muy unidos, y siempre por una cosa u otra hemos ido compartiendo escenario a lo largo de los años. Nos gusta trabajar en equipo. Estábamos convencidos de que esto podía andar, que podía funcionar. Tenemos un sello distintivo que nos dejaron los Hermanos Cuestas. Y la idea era dejar un mensaje, no solo tocar. Así nos fuimos comunicando, nos juntamos y tomamos la decisión de juntarnos, acá estamos. Somos 15 personas en escena, todo está resultando y estamos muy contentos de ver cómo la gente recibió la propuesta y nos aplaude”.

Convencidos de que la unión hace la fuerza, estos grandes músicos locales recorren los escenarios de la provincia con el objetivo de promover la cultura de la chamarrita. “Nosotros nos divertimos, amamos lo que hacemos, disfrutamos, y cuando todo eso sucede, todo se acomoda y no hay problemas, no importa que el viaje sea largo, no importa el cansancio, lo que importa es que en el escenario todos somos felices”, aseguraron.

Además, los oyentes pudieron disfrutar de un recital en vivo de los músicos. “Abrazamos en el canto y la historia a nuestra provincia de las manos de agua. Nuestra canción de la entrerrianía quiere fundirse con las voces de un pueblo que rinda homenaje a la patria y enarbole sin descanso la bandera de los soles de la esperanza. Unimos nuestro destino cantor para encontrar la cercanía de las comarcas hermanas y la empatía de los pasados comunes. Cantamos junto a Linares Cardozo para decir con orgullo que somos entrerrianos. Con Carlos Santa María abrimos los caminos sonoros desde nuestro fértil suelo diamantinos”, anuncian en su presentación.

Agradecidos, los músicos le dijeron al conductor Roni Amore que valoran mucho cómo la gente los sigue acompañando y eligiendo a pesar del paso del tiempo. “La chamarrita sigue en el corazón de mucha gente gracias a que Linares Cardozo y los Hermanos Cuestas sembraron este estilo. Nosotros estamos aportando canciones nuevas con el objetivo de preservar siempre la esencia entrerriana de las letras. Y nos encontramos también con un público joven que nos consume y nos escucha”, contaron. Quienes deseen escuchar su música y conocer cuáles serán las próximas presentaciones, pueden seguir al grupo en sus redes sociales como Cantores Entrerrianos.