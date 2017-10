Cantante de Crystal Castles denuncia a excompañero: "Me obligó a tener sexo para seguir en la banda"

Alice Glass ​acusó episodios reiterados de abuso físico y psicológico por parte de Ethan Kath, la otra mitad de Crystal Castles. La artista compartió la denuncia en su sitio web oficial.

Alice Glass adquirió reconocimiento como vocalista de Crystal Castles, dúo de música electrónica que formó junto a Ethan Kath en 2003. A partir de 2014, el conjunto dejó de existir y Glass dio comienzo a su carrera como solista.

Luego de una década trabajando junto a Kath -cuyo nombre real es Claudio Palmieri-, Glass denunció reiterados episodios de violencia física y psicológica en una extensa declaración publicada en su sitio web.

"Algunos de ustedes quizá están al tanto de que me he abierto sobre mis experiencias con el abuso en el pasado. He sido muy cuidadosa con la información que he dado y no he publicado nombres... ya que he tenido miedo. He sido amenazada y acosada y, como resultado del miedo, he sido silenciada", escribió la artista para dar comienzo a su testimonio.





Glass cuenta que conoció a Ethan Kath cuando estaba en décimo año (aún en el colegio) y narra que la primera vez que Kath -10 años mayor- abusó de ella fue cuando tenía cerca de 15 años. "Fui a la parte trasera de su auto extremadamente borracha (de tragos que él me había dado esa noche)... No hablamos por meses después de eso. Él viajaba grandes distancias buscándome, siguiéndome y conduciendo frente a mi colegio".

La cantante describe que, en ese entonces, lo veía como una estrella de rock, y como muchas amigas de ella -también pertenecientes a la escena punk- tuvieron experiencias similares, lo concibió como "algo normal".

Acusando manipulación y explotación por parte de Kath, la artista canadiense denunció el uso de sustancias para lograr sus objetivos: "Él usaba las cosas que aprendía de mí en mi contra. Por un período de muchos meses, él me dio drogas y alcohol y tenía sexo conmigo en una habitación abandonada en un departamento que tenía. No siempre era consentido y él se mantenía sobrio todas las veces que estábamos juntos".

La violencia no ocurrió solo en el ámbito privado, también en el aspecto profesional. Según declaró Glass, su compañero de banda disminuyó su valor como artista sin atribuirle el crédito correspondiente por su trabajo: "Él llamó a nuestro primer single 'Alice Practice' y dijo que mi voz era una prueba de micrófono. Él creó esa historia y le dijo a la prensa que fue una grabación 'accidental', intencionalmente disminuyendo mi rol en su creación. Fue otra forma de disminuirme y presionar mis inseguridades".





Según la cantante, Claudio Palmieri la convenció de abandonar el colegio para que se dedicara completamente a la banda. Desde entonces, controló completamente su comportamiento desde los aspectos más cotidianos: "Mis hábitos de alimentación, a quienes podía hablarle, dónde podía ir, lo que podía decir en público, lo que estaba autorizada para vestir. Él no me permitía dar entrevistas y sesiones de fotos a menos que él estuviera en control de la situación (...) No tenía permitido tener mi propio teléfono o mi propia tarjeta de crédito, él decidía quienes eran mis amigos, leía mis correos privados, restringía mi acceso a las redes sociales, regulaba cualquier cosa que comiera", escribió la cantante. La declaración detalla episodios en los que Glass vio peligrar su vida, por ejemplo, una vez que su ex compañero amenazó con lanzarla por las escaleras u otra oportunidad en que la tomó por los hombros y la tiró contra el cemento. "Intenté dejarlo y él juró que nunca pasaría de nuevo, que él nunca más abusaría físicamente de mí", pero los episodios de abuso continuaron, e incluso la obligó a tener sexo con él para continuar en la banda. "Él me dijo que eramos nosotros contra todos, debido a que todo el resto decía que yo era 'una perdedora, una broma, un payaso bailarín y sin talento'. Le creí. Estuve al borde del suicidio por años". Actualmente, Alice Glass trabaja en su carrera en solitario. Este año publicó su primer EP, que lleva su nombre, y el single "Without Love".





Fuente: Culto. La Tercera.