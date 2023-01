'Argentina, 1985' nominada a los premios Oscar

cine argentina 1985.jpg

El largometraje se disputa la estatuilla contra 'All quiet in the western front' de Alemania, Close de Bélgica y The Quiet Girl, de Irlanda. 'Argentina, 1985' fue la única latinoamericana en competir dentro de esta categoría por lo que, además de presentar al país, representará a la región, algo que sin dudas sucede en todos los premios y festivales donde estuvo presente, como el Festival de Venecia, San Sebastián, Premios Forqué y del Festival Internacional du Film de La Roche-sur-Yon.

Hoy por Hoy Argentina 1985.jpg Argentina, 1985: Ricardo Darín y elenco recrearon de manera sagaz el Juicio a las Juntas.

La noticia fue confirmada en la transmisión en vivo de los Premios de la Academia y ratificada a través de Twitter en la cuenta oficial. Argentina tiene experiencia dentro de la premiación, ya que lo ganó en dos oportunidades: primero con 'La Historia Oficial' de Luis Puenzo en 1986 y 'El Secreto de sus Ojos' de Juan José Campanella en 2010. Asimismo, esta es la sexta nominación nacional, siendo sus predecesoras 'La Tregua' de Sergio Renán; 'Camila' de María Luisa Bemberg; 'Tango' de Carlos Saura; 'El Hijo de la Novia', también de Campanella y 'Relatos Salvajes' de Damián Szifrón.