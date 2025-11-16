Más paranaenses consultan al tarot en tiempos de incertidumbre

Cada vez más gente recurre al tarot buscando una respuesta a sus preocupaciones: la crisis económica y el amor son las principales

Para mucha gente, son tiempos de incertidumbre. La situación económica y social que está atravesando el país genera falta de certezas hacia el futuro, afectando la sensación de seguridad y bienestar, y en algunos casos afectando los vínculos. Para revertir esta situación, cada vez más personas buscan un apoyo para alcanzar un estado más ameno y confortable: alguna terapia, un deporte, alguien que acompañe, o algún tipo de guía espiritual que las sostenga. En este marco, el tarot se volvió una herramienta de consulta frecuente para quienes tratan de conectar con su intuición, ofreciendo una mirada más profunda que invita a la reflexión consciente cuando se trata de emociones y de decisiones clave.

Este fenómeno se está dando tanto en la Argentina como en otros países del mundo, donde la lectura del tarot adquirió una presencia constante en la vida cotidiana. Ya no se asocia exclusivamente a espacios esotéricos ni a contextos místicos, sino que hoy quienes lo consultan lo hacen desde una búsqueda más amplia, que va desde el deseo de autoconocimiento hasta la necesidad de tomar decisiones en momentos de dudas. Así, esta práctica encontró nuevas formas de integrarse en una sociedad marcada por la tecnología y la inmediatez.

tarot.jpg

El boom del tarot en Paraná

Siguiendo esta tendencia, cada vez más paranaenses encuentran en la lectura de cartas un espacio de pausa, reflexión y luz. Al respecto, Lorena Godoy, tarotista, maestra de reiki, terapeuta en péndulo hebreo, instructora de Kundalini Yoga y formadora de lectores de tarot, contó a UNO: “En estos últimos meses se incrementaron las consultas. Sucede que en épocas movidas, el tarot aparece como un modo de darle sentido al caos”.

Con una larga trayectoria también como docente, Lorena es la creadora de Multiespacio Mantra, un espacio que abrió hace más de 15 años en la capital entrerriana, en el que integra todas sus formaciones en una mirada que define como “integral, evolutiva y profundamente humana”. Y desde allí recibe, semana a semana, consultas de personas que buscan respuestas, contención y nuevos caminos.“Las crisis abren caminos y esa energía moviliza. El tarot acompaña a transitar esos movimientos con más claridad y más conciencia”, sostuvo.

La mayoría de las consultas que recibe en su caso provienen de mujeres. El rango etario más frecuente va desde los 25 años en adelante. “No suelen venir adolescentes o niñas, sino jóvenes adultas y mujeres de diferentes edades que buscan claridad, orientación y herramientas”, señaló.

Tarotista Lorena Godoy Para Lorena, el tarot es "una herramienta que ayuda a co-crear el propio destino”.

La situación económica, principal motivo de consulta

Acerca de los principales motivos que actualmente impulsan que alguien requiera una lectura de cartas, precisó que la actividad laboral y la situación económica que esto conlleva es uno de los temas que más preocupan: “Estamos atravesando tiempos de incertidumbre, hay más movimientos, y las personas acuden al tarot para poder ser guiadas acerca de las situaciones que van generando dudas, miedos o movimientos internos. Pero no sólo hay desconcierto: en las crisis también pueden aparecer nuevos caminos, oportunidades diferentes”, aseguró, y explicó: “No es todo confusión en este tiempo, sino que también surgen nuevas formas de pararse ante la vida, porque hay que buscar recursos y alternativas. Por ejemplo, han surgido muchos emprendedores, y muchas personas empezaron a abrir el abanico de opciones, más allá del trabajo que tenían”.

“Son oportunidades que aparecen cuando hay ´río revuelto´, cuando aparece la torre, una carta que simboliza aquello que viene a quebrar un poco las estructuras y hay un gran movimiento por delante, que por supuesto trae muchas preguntas y por eso llegan personas a hacer consultas acerca de distintos aspectos de su vida porque este movimiento se genera a nivel integral”, agregó la tarotista, quien precisó: “La Torre es una carta que simboliza justamente ese momento en que todo se sacude para dar paso a algo diferente. Y cuando se mueve algo afuera, también se mueve algo adentro. O a veces es al revés: se mueve algo interno y lo externo empieza a cambiar. Todo eso repercute, y las personas vienen para comprender esa energía y entender hacia dónde va”.

Tarotista

Consultas sobre el amor

Según contó Lorena, históricamente el amor ha sido el principal motivo de consulta en la mayoría de los casos, y aunque hoy observa una apertura a preguntar por otros vínculos –con amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo–, las emociones amorosas también siguen siendo un gran motor para recurrir a un tarotista. “El amor es donde más nos desarmamos, donde aparecen los miedos y la necesidad de entender qué está pasando. Y el tarot acompaña mucho para ver cómo fluye la energía entre dos personas”, analizó.

En este contexto, explicó: “Hoy hay nuevas formas de vincularse, nuevos términos y dinámicas que antes no existían: el ghosting, la persona que ‘me clavó el visto’, vínculos más efímeros. Todo eso genera mucha incertidumbre, especialmente en aquellas generaciones no crecieron con estos modos de relacionarse”.

Tipos de tarot

Hay distintos tipos de tarot, y hay quienes se centran en el terapéutico, otros en el predictivo, y algunos lo abordan desde una mirada más filosófica. Esta variedad permite que diferentes tipos de personas encuentren un estilo con el cual se sientan cómodas. La multiplicidad de mazos disponibles, junto con la posibilidad de personalizar su interpretación, hace que mantenga una constante renovación.

En torno a esta cuestión, Lorena aclaró: “El tarot predictivo apunta a decir qué va a pasar, y no tengo juicio sobre eso, pero mi postura es otra. Yo trabajo un tarot terapéutico e integrativo, que invita a la persona a reflexionar y a participar activamente de su vida. La consulta sirve para ver cómo están las energías, dónde intervenir, qué modificar”.

Para ella, el tarot es una herramienta que ayuda a “co-crear el propio destino”, y explicó: “No me llegan personas para que les adivine algo, sino para trabajar sobre algo. La consulta implica diálogo, profundidad y acompañamiento”.

tarot.jpg

Consultas online

La tecnología también transfor mó el mundo del tarot y Lorena aseguró que hoy la mayoría de las lecturas que realiza son virtuales y se pueden solicitar a través del Instagram: @mantramultiespacio.

“A partir de la pandemia hubo una explosión en la comunicación por redes, y la gente se acostumbró a la comodidad de hacer una consulta desde su casa. Eso dinamizó muchísimo este tipo de servicios”.

En su caso, son sesiones extensas, que incluyen tanto la lectura de tarot como herramientas complementarias: “La persona se lleva la lectura y también algunos tips o herramientas que suman a su proceso”, detalló, y concluyó que aunque acumula múltiples formaciones, tales como reiki, péndulo hebreo, Kundalini Yoga, tarot y demás, su identidad profunda sigue siendo la de docente. “Mi profesión es ser maestra. Y en todo lo que hago está ese deseo de enseñar, de acompañar, de ayudar a integrar todas las partes del ser humano para evolucionar”, concluyó.