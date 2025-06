En zona de repechaje, Venezuela-Bolivia se enfrentan este viernes

La Vinotinto quiere hacer historia y quieren volver a participar en un Mundial. Tras la decisión de FIFA de que más selecciones puedan participar de la cita futbolística más importante, los cupos se agrandaron, de modo que, las posibilidades de clasificar son mayores. No obstante, no significa que ya se tiene el boleto en mano y menos en las eliminatorias sudamericanas, ya que tienen un alto nivel de competitividad.

Bolivia no se quieren quedar atrás y darán batalla para arrebatarle el séptimo puesto a su rival. Para ello también es una oportunidad de oro, ya que no juegan un Mundial desde la edición de Estados Unidos 1994, una coincidencia que agiganta la fe de los bolivianos. La última vez que estuvieron presentes terminaron últimos y con solo un punto, no solo buscarán sacar un boleto, sino también ganar por primera vez en su historia ya que en 1930 y 1950 perdieron todos los encuentros que disputaron.

La probable formación de Venezuela vs. Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas

Rafael Romo; Alexander González, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi; Jon Aramburu; José Martínez, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino; Salomon Rondon, Josef Martinez. DT: Fernando Batista.

El posible once de Bolivia vs. Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas

Guillermo Viscarra; José Sagredo, Efrain Morales, Luis Haquín, Diego Medina; Ramiro Vaca, Robson Matheus, Héctor Cuellar, Gabriel Villamíl; Miguel Terceros, Victor Abrego. DT: Óscar Villegas.

