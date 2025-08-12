Uno Entre Rios | El País | YPF

YPF: Cámara de Apelaciones de EEUU decidirá sobre la entrega de acciones de la petrolera

La Cámara de Apelaciones de Nueva York decidirá este martes sobre la orden de la jueza Preska que obliga al Estado argentino a entregar las acciones de YPF.

12 de agosto 2025 · 07:02hs
YPF: Cámara de Apelaciones de EEUU decidirá sobre la entrega de acciones de la petrolera

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá este martes sobre la orden de la jueza Loretta Preska que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF. El Tribunal deberá determinar si mantiene la suspensión, la levanta u ordena al país que presente otra garantía.

El 30 de junio pasado, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York falló en contra del país y dispuso que la Argentina entregue las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización fijada en u$s16.100 millones más intereses. La defensa argentina presentó una apelación para frenar la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión temporal.

Actualmente, Argentina mantiene dos apelaciones en paralelo. Por un lado, la referida a la sentencia de primera instancia que obliga a pagar la indemnización a Burford Capital y Eton Park. Por otro, el reciente pedido de Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF.

Qué dice la defensa argentina

Al momento de solicitar la suspensión, la defensa argentina consideró que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones. Además de pedir la suspensión de la entrega de acciones, también pidieron que se dicte una suspensión provisoria mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor.

La jueza Loretta Preska obligó al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF.

LEER MÁS: YPF: la jueza Loretta Preska rechazó el amparo de Argentina

En esa línea señaló que "Preska está invadiendo una jurisdicción" y que no puede "ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”.

También agregaron que toda decisión relacionada a la expropiación de la petrolera tiene que estar sujeta a la votación del Congreso de la Nación y obtener una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.

El texto advierte que podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, agregaron los abogados en el escrito dirigido a Preska, según consignó Ámbito Financiero. En ese sentido, explicaron que si se transfirieran las acciones a los demandantes y luego decidieran venderlo, el daño ya sería irreversible, todavía con la instancia de apelación pendiente.

