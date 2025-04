Violento ataque al periodista Roberto Navarro

Roberto Navarro fue golpeado por la espalda. "No nos vamos a callar en responsabilizar a Javier Milei", dijo Ariel Lijalad sobre el discurso de odio del presidente

Así lo reveló Ariel Lijalad, conductor del programa radial Habrá Consecuencias (que se emite por El Destape 1070), quien señaló que logró intercambiar algunos mensajes con Navarro y su familia para conocer acerca de su estado de salud. "Esta no es una agresión fuera de contexto. Mientras que el presidente Javier Milei llama a pegarle a los periodistas en sus redes ocurren estas cosas", comenzó diciendo al responsabilizar al mandatario de propagar "discursos de odio".

ATAQUE periodista Roberto Navarro.jpg

En ese sentido, Lijalad relató que el periodista se encontraba en una reunión en un hotel ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y un hombre lo empezó a insultar. "Le comenzó a decir las cosas que están en los tuits de Milei, en los canales de televisión, que repiten los Luis Majul, los Jonatan Viale, y Roberto finalmente se paró para decirle que pare".

Entonces, el comunicador le pidió a un empleado que trabaja en el lugar donde se hallaba para que interviniera con el fin de que el hombre dejara de agredirlo. "Ahí vino otro y le pegó por detrás. Por lo que se logró reconstruir, esas dos personas fueron juntas hasta el lobby del hotel donde estaba Roberto", agregó Lijalad. También trascendió que el atacante lo golpeó a la altura de la nuca y sin mediar palabra.

Tras el episodio, Navarro logró trasladarse por sus medios a una clínica, donde fue atendido y se sometió a estudios médicos. Se encontraría fuera de peligro, aunque con signos visibles del golpe, acorde a lo informado. "La incitación a la violencia es un delito, y luego está el otro que es un cobarde, y lo golpea por atrás en la cabeza", continuó diciendo el conductor.

Además, detalló: "El golpe es grave, le generó un hematoma en la cabeza. En el hospital le hicieron exámenes y se tiene que quedar por lo menos 48 horas porque es una persona anticoagulada. Realmente estamos muy preocupados y conmovidos".

Roberto Navarro (1).jpg

"Los periodistas son agredidos por este Gobierno"

Durante el lunes, desde el entorno de Navarro exigieron el esclarecimiento inmediato del hecho y repudiaron lo que calificaron como "un ataque a la libertad de expresión". Lijalada, en esa línea, recordó que el fundador de La Libertad Avanza (LLA) calificó a través de su cuenta de la red social X a periodistas críticos de su gestión como “sicarios con credencial” y reclamó que “la gente no los odia lo suficiente”.

"Nosotros decimos hace mucho tiempo que la promoción de los discursos de odio después generan repercusiones en la vida real", sostuvo Lijalad haciendo alusión al intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. "Hay una gran cantidad de periodistas que son agredidos sistemáticamente por el Gobierno de Milei, siempre nos solidarizamos sin importar la línea editorial que tengan", profundizó.

"Cuando lo hacen con una figura pública, lo que buscan es que nos callemos. No nos vamos a callar en responsabilizar al Presidente, nadie se radicaliza solo", añadió. En otro momento de su programa, Lijalad también repudió el escrache que sufrió la vicepresidenta Victoria Villarruel a la salida de la misa por la muerte del papa Francisco, celebrada en la Basílica de San José de Flores.

"No tenemos ninguna coincidencia ideológica ni humana con ella, pero no está bien lo que ocurrió, no estamos a favor de ninguna agresión o situación de violencia", concluyó.