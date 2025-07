"Victoria Villarruel no forma parte del proyecto", disparó Manuel Adorni

“Todo el mundo sabe que la vicepresidente no es parte del proyecto, no es parte del norte, y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, sostuvo el funcionario en la habitual conferencia de prensa ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas.

Más de la conferencia de Manuel Adorni

En la misma línea, remarcó: “No hay ninguna novedad con eso.¿Por qué no se iba a poder gobernar? Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”.

Para Adorni, se trata de “cuestiones de la dinámica de todos los días de la política”, y luego de que el mandatario calificara a la titular del Senado de “bruta traidora” durante su discurso en la Derecha Fest, pidió no darle “demasiado valor a determinadas definiciones”.

“No importa”, sostuvo ante la consulta, y aclaró: “Es simple, no forma parte del Gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. No hay mucho más”.

En otro pasaje de la conferencia, el funcionario hizo alusión al posteo en la cuenta de X que escribió la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con intenciones de ordenar la interna, y planteó que se trató de “un mensaje para todos”.

“El mensaje es ese, que los cargos no importan, el quiénes están en una lista o en un puesto o en una función no importa y que lo que importa es que estemos todos juntos en el mismo barco, yendo todos hacia la misma dirección”, aseveró luego de que la menor de los Milei arremetiera contra los detractores de las listas bonaerenses.

Asimismo, el vocero amplió: “Fue un mensaje para todos de ‘vamos para adelante’. Es razonable que en los armados de listas o en cuestiones partidarias algunos tengan pretensiones, los lugares son limitados, no ha pasado nada que uno considere anormal o atípico”.

Por último, hizo alusión al planteo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza para los comicios nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, aunque evitó dar una definición.

“No voy a entrar en temas partidarios, pero cuando se habla de tabula rasa nunca es para todos. Siempre es para quienes efectivamente tengan el deseo real y genuino de entender cuál es el vehículo y cuál es el norte”, afirmó, y concluyó: “Tienen que estar esos dos elementos. Cuando alguno de esos dos elementos no están…”.