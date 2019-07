Un parque de diversiones se fue después de un accidente con dos nenes

Dos nenes sufrieron un accidente en un parque de diversiones en Maciel. Uno cayó varios metros y el otro quedó colgado en "La vuelta al mundo" este sábado. Afortunadamente ambos se encuentran con vida. El parque por su parte se retiró de la localidad.

Los dueños del parque adjudicaron el accidente a un "error humano", según informó Info Más. Por su parte, el padre de uno de los nenes relató que la silla en la que se colocaron pegó en un caño que no estaba en su posición correcta. El fuerte impacto provocó que los menores salieran despedidos por debajo del asiento. El chiquito de 4 años quedó colgado con una mano cuando la silla había sobrepasado la mitad de la altura de la rueda y fue auxiliado por un hombre que puedo sujetarlo.

El otro nene no corrió sufrió una caída por algunos metros mientras la rueda seguía girando y quedó agarrado en un caño más abajo. Tuvo que ser trasladado al hospital pero finalmente se encuentra bien.

“No hubo ningún problema mecánico sino que el operario olvidó bajar una rampa y tocó con uno de los caños. La rueda se frenó y se movió pero no fue algo grave. No sabemos cómo fue que se cayeron los chicos”, dijo Paulino, encargado del parque a Info Más y agregó: "Es falso que estos juegos no tienen mantenimiento. Al armarlos y desarmarlos seguido se controla todo. Distintos son los juegos que están fijos que muchas veces no perciben cuando algo falla".

Ahora, el parque se dirige a la ciudad de San Lorenzo. Estuvo dos semanas en Maciel y levantaron campamento luego del accidente. Se retiraron el domingo. "La vuelta al mundo" fue clausurada por la Comuna de Maciel. Desde el parque argumentaron que ese mismo día vencía el permiso para estar allí y por eso decidieron irse. Antes, pasaron por Barrancas y Monje. (UNO Santa Fe)