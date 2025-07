Un concejal de La Libertad Avanza le retenía el sueldo a una militante a cambio de favores sexuales.

El contenido del audio que compromete al concejal de Salta

Pablo Emanuel López (1).mp3

En el diálogo filtrado, la denunciante expone que su salario era de $500.000 pesos, pero que solo recibía $300.000. "Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300", se la escucha decir a la víctima. Ante el reclamo, Pablo López responde: "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar".

Pero el tramo más grave de la grabación se da segundos después, cuando el dirigente libertario le ofrece un "una solución para todos los problemas" y le propone descontar $10.000 pesos menos de su sueldo por cada vez que la mujer accediese a mantener relaciones con él. "¡Creés que soy una puta!", contesta ella.

La situación motivó una denuncia formal en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, desde donde ya se inició una investigación judicial. La víctima recibió un botón antipánico como medida preventiva.

Repercusiones en La Libertad Avanza

El caso generó un cimbronazo interno en el espacio libertario a semanas del cierre de listas para las elecciones locales. Lo llamativo es que el propio López había sido uno de los más duros críticos del ex concejal Pitu Colque, cuando este fue denunciado por agredir a su ex pareja. En aquella oportunidad, pidió su expulsión del Concejo Deliberante de Salta y condenó "cualquier tipo de violencia contra las mujeres".

El contraste entre aquella postura pública y las recientes acusaciones provocó indignación incluso entre sectores aliados. Desde La Libertad Avanza, por ahora, prefieren guardar silencio.

El escándalo se da en plena etapa de definición de candidaturas en la provincia. Aunque no se ha confirmado su inclusión en las listas, Pablo Emanuel López venía siendo mencionado como uno de los armadores clave del espacio en la capital salteña.

Mientras avanza la investigación judicial, la causa podría derivar en un pedido de suspensión o expulsión dentro del Concejo Deliberante si se demuestra la veracidad de los hechos. La gravedad del contenido del audio ya provocó reacciones en la sociedad civil y entre agrupaciones feministas locales.

La renuncia del concejal y el comunicado de LLA

El edil terminó renunciando a la banca. En un comunicado, argumentó que su decisión de renunciar respondía a "un profundo sentido de responsabilidad institucional" y a la necesidad de "dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños".

"No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal", afirmó el exfuncionario público quien, luego de este hecho, cerró su cuenta de Instagram.