"Tres dolorosos años esperando verdad y justicia"

“Fernando se comunicaba con nosotros todos los días por eso es más grande el dolor porque me falta la vos de mi hijo. Tengo la voz de mis otros hijos que se comunican todos los días, pero me falta la de Fernando”, lamentó la madre del marino de Concordia.

“Antes de que se fuera de viaje nosotros lo fuimos a visitar, le di un abrazo y fue el último abrazo que le di antes de que se fuera en ese último viaje. Yo le dije unas tres veces que no saliera en ese viaje porque eran 30 días y me parecía mucho, pero me contestaba que no podía, que él era el jefe de máquinas", contó la mujer en declaraciones a El Sol de Concordia.

Los padres de Fernando esperan verdad y justicia.

Juan Carlos Mendoza, el padre de Fernando, se refrió a cómo pudo haber ocurrido el incidente. "A veces nos ponemos a pensar que es lo que realmente pasó, como vivieron los últimos momentos, los últimos segundos, los últimos minutos, si fueron muertos por asfixia, si fueron muertos por envenenamiento por el ácido de las baterías, si murieron todos quemados o explotados, son muchas cosas las que pensamos”, lamentó.

Este domingo, los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan fueron homenajeados en un acto en la Base Naval de Mar del Plata, con la presencia de autoridades del Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, y de familiares de marinos, quienes reciben las insignias del ascenso post mortem otorgado por el Gobierno nacional.

Fernando Ariel Mendoza nació en Concordia el 28 de noviembre de 1979, fue teniente de navío, llegando al grado de Capitán de Corbeta (post mortem). Sus tareas y misiones en el ARA San Juan previas fueron ser Jefe del Cargo Propulsión y Departamento de Máquinas desde el año 2011 en adelante y como Jefe del Departamento de Máquinas en su última misión en 2017.

Su primera residencia de la Carrera Militar fue en la Lancha Patrullera ARA “Barranqueras” en Ushuaia. Algunos hitos clave de su carrera militar incluyen el Curso de Capacitación en Submarinos en 2010. Su primer contacto con el ARA San Juan fue el 16 de febrero del 2011 como Jefe del cargo Propulsión en Buenos Aires.