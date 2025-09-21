Trabajadores de la Sanidad celebran su día

Día de la Sanidad: una fecha clave para reflexionar y reconocer la vital labor de médicos, enfermeros y demás personas que bregan por la promoción de la salud

Cada 21 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Sanidad, una fecha destinada a reconocer no sólo el trabajo de médicos y enfermeros, sino también el de técnicos, camilleros, administrativos, personal de limpieza, de laboratorio y a todos aquellos que, de manera directa o indirecta, contribuyen al funcionamiento de hospitales, clínicas y centros de salud en todo el país.

Esta conmemoración recuerda dos eventos importantes: la creación de la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de Buenos Aires en 1935, que inició la lucha por los derechos laborales de los trabajadores de la salud; y la fundación de la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en 1941, que sentó las bases para la organización gremial del sector y propuso oficializar esta fecha.

Sanidad Trabajadores de la sanidad realizan una labor esencial

Más de ocho décadas después, la efeméride cobra un significado renovado. La pandemia de Covid-19 visibilizó como nunca antes el esfuerzo, la dedicación y los desafíos con las que conviven los trabajadores sanitarios.

Realidad del sector de la sanidad

Según datos de la Confederación de Trabajadores de la Sanidad, el sector emplea a más de un millón de personas en el país, entre hospitales públicos, clínicas privadas, laboratorios y servicios de emergencia. Sin embargo, persisten problemas de precarización laboral, déficit de personal especializado y una creciente demanda de formación continua ante los avances tecnológicos. Por eso, esta es una fecha que trasciende la mera efeméride: constituye una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de fortalecer el sistema de salud, garantizar condiciones dignas de trabajo y reconocer la tarea cotidiana de quienes sostienen, muchas veces en silencio, el derecho universal a la atención médica.

Sin embargo, más allá de las dificultades que afronta el sector, el Día de la Sanidad también es un llamado a la gratitud y al reconocimiento, ya que los profesionales y trabajadores de la salud se han convertido en un pilar indispensable para garantizar un derecho básico: el acceso a la atención médica.

La fecha invita, en definitiva, no sólo a saludar a quienes todos los días sostienen el sistema sanitario argentino, sino también a razonar sobre la necesidad de invertir y fortalecer un sector que impacta directamente en la calidad de vida de toda la sociedad.

Día de la Sanidad

Labor esencial

La historia de la sanidad argentina tiene raíces profundas. Desde la creación de los primeros hospitales públicos en el siglo XIX hasta el desarrollo de un sistema mixto que combina el sector estatal, las obras sociales y la medicina privada, el personal de salud ha sido protagonista de momentos decisivos. Uno de los ejemplos más recientes fue la pandemia de COVID-19, que puso de manifiesto la centralidad de su labor.

La actividad en Entre Ríos

Cabe recordar que a través de la Resolución Nº 1752/24 el Ministerio de Salud de Entre Ríos oficializó el reconocimiento del 21 de septiembre como el Día de la Sanidad en el ámbito público provincial. Hasta 2023, esta fecha sólo se conmemoraba en el sector privado.

Reflexionando sobre la actividad, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en Entre Ríos, señalan en su sitio oficial: “Somos trabajadores que prestamos servicios en todo establecimiento dedicado a la generación y distribución de medicamentos y a la preservación o recuperación de la salud”.

Hospital Salud pública sistema 1.jpg

En este marco, Mariela Ponce, secretaria General de ATSA en la provincia, expresó a UNO: “El 21 de septiembre es el día del trabajador de salud privada, que cumple una función esencial en nuestra sociedad. Es quien cuida, acompaña, recibe a los pacientes y está en los momentos más difíciles de nuestras vidas, como también en los momentos más felices.

“Los trabajadores de sanidad son los que salvan vidas, literalmente. Detrás de cada uno de ellos, detrás de cada guardia, consulta, internación y tratamiento, hay un profesional de salud que no solamente entrega su conocimiento y vocación sino que también tiene muchas horas de esfuerzo y de compromiso”, subrayó.

En cuanto a la defensa de sus derechos, sostuvo que la retribución salarial en general no es acorde a los servicios que se prestan: “Esta realidad contrasta con la enorme responsabilidad que implica ejercer la profesión, atender urgencias, sostener guardias extensas, muchas veces trabajar en la parte pública como en la parte privada, estar en constante formación y actualización para brindar siempre la mejor atención a nuestra sociedad. Además del salario, hay que reconocer en justa medida el valor social y humano de quienes sostienen la salud de la sociedad”, concluyó.