Uno Entre Rios | El País | Sergio Neiffert

SIDE: Sergio Neiffert fue desplazado y designan a Cristian Auguadra

El extitular de la SIDE, Sergio Neiffert, quedó en medio de internas. Su sucesor, Cristian Auguadra, de confianza de Santiago Caputo, estaba en Asuntos Internos

3 de diciembre 2025 · 09:17hs
Se anunció el desplazamiento de Sergio Neiffert como responsable de la SIDE y el nombramiento de su reemplazante

Se anunció el desplazamiento de Sergio Neiffert como responsable de la SIDE y el nombramiento de su reemplazante, Cristian Auguadra.

El Gobierno confirmó este martes por la noche el desplazamiento de Sergio Neiffert como responsable de la SIDE y anunció como su reemplazante a Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública, según la descripción que figura en el comunicado oficial de la Vocería Presidencial.

La movida en la SIDE, que quedó consolidada con la publicación del Decreto 852/2025 de Presidencia de la Nación en el Boletín Oficial de este miércoles, formó parte de una serie de cambios que se confirmaron este martes en el Gobierno.

El gobierno oficializó un nuevo esquema de aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. 

El gobierno fijó nuevos aumentos del salario mínimo hasta agosto de 2026

Francisco Morchio, diputado de Entre Ríos, le dio a La Libertad Avanza la primera minoría.

Un diputado de Entre Ríos se pasó a LLA y le dio la primera minoría al oficialismo

Neiffert, que llegó al lugar impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, había conseguido ingresar al círculo de confianza del presidente Javier Milei, con quien hablaba por teléfono, y de su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, ya había avisado que tenía intenciones de retirarse de la Secretaría de Inteligencia.

SIDE Sergio Neiffert Inteligencia comisión Bicameral.jpg

Según ese mismo texto, el movimiento se produjo tras “concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, luego de “la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación”.

“Esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffert, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”, manifestó el Gobierno.

En tanto, para la segunda fase, y luego de obtener “la validación parlamentaria de los avances obtenidos”, la SIDE continuará encarando su transformación institucional de la mano de Auguadra.

“Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, se indicó oficialmente sobre quien, hasta ahora, estaba a cargo de la división de asuntos internos de la SIDE.

Cristian Auguadra Sergio Neitffert SIDE

Según destacó el Gobierno, “el objetivo de la administración del Presidente Javier G. Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”.

“La Secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”, culmina el texto.

Neiffert había sido nombrado responsable de la SIDE en julio de 2024, cuando Milei decidió disolver la Agencia Federal de Inteligencia y volver a un esquema previo que reivindica la SIDE. El desplazamiento no traería disputas por el manejo de los fondos de Inteligencia, algo que suele pasar en los recambios del organismo del espionaje, dado que el auditor previo es el que tomará el mando.

Sergio Neiffert SIDE Cristian Auguadra
