Senador de LLA a favor de la venta de niños

El texto planteaba aumentar las penas, de "4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

Además, incorpora en el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de "5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos vinculados a la supresión y suposición del estado civil y la identidad". Siempre en el caso que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Asimismo, puntualiza que el funcionario público o profesional esté involucrado en este tipo de delito será penado con "prisión más inhabilitación especial por el doble de tiempo que la condena".

En tanto, durante la sesión del pasado jueves, el proyecto resultó aprobado por unanimidad con 63 votos a favor. Sin embargo, una intervención maliciosa de Pagotto, quien preside la Comisión, generó un escandaloso malestar y repudio entre los senadores, que pidieron que el documento vuelva a ser revisado en comisión para deliberar con profundidad sobre el articulado.

Senador Chaco Juan Carlos Pagotto.jpg

El legislador de La Libertad Avanza hizo trampa, ya que al momento de leer el proyecto aprobado por mayoría, le sumó unas modificaciones de su autoría que no habían sido discutidas, con el objetivo de aprobar la venta de niños. Cuando repasó el expediente, añadió: "Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad". "Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen", les espetó la senadora de Unión por la Patria (UP), Juliana Di Tullio.

Di Tullio se refería a uno de los planteos que propuso el libertario cuando fue su turno de exponer sus modificaciones al proyecto en el recinto. Entonces, Pagotto había sugerido que "hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico", y apuntó: "si nosotros los sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección".

"Ésta es una de las realidades que tenemos, y lógicamente, toda excepción a la ley es odiosa, pero lo tenemos que tener en cuenta", había justificado el senador.