Uno Entre Rios | El País | Seguridad

Seguridad apelará a la nulidad del protocolo antipiquetes

La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich

30 de diciembre 2025 · 09:41hs
La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich
La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich

Foto: Rocío Bao

La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich
La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich
Pablo Grillo fue herido de gravedad en la marcha de los jubilados.

Pablo Grillo fue herido de gravedad en la marcha de los jubilados.
La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich

Foto: El Destape

La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno va a “apelar” el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich.

“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, lamentó la funcionaria en su cuenta de X. Y agregó: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”. “Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, finalizó Monteoliva.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial aplicó una multa que supera los $100 millones a un grupo de importadores a instancias de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Juguetes: aplican multas millonarias por vender productos que no cumplen normas de seguridad

El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS: sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)

Embed

También se refirió al tema Bullrich: “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, se quejó la impulsora de la medida.

La actual senadora además sostuvo en sus redes que “los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y cerró: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

Represión a Jubilados Congreso Patricia Bullrich Pablo Grillo 1.jpg

Este lunes se conoció el fallo de juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, que frenó la vigencia del protocolo para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle, a partir de un reclamo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

Embed

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su conformidad con el fallo del juez Martín Cormick que suspendió el denominadp protocolo atipiquetes al considerar que la resolución del Ministerio de Seguridad avanzaba sobre atribuciones penales y procesales que exceden al Poder Ejecutivo.

Pablo Grillo Foóografo marcha jubilados represión Patricia Bullrich Javier Milei 3.jpg

A través de un comunicado, la central obrera valoró la decisión judicial que ordenó dejar sin efecto la resolución 943/2023, mediante la cual el Gobierno había establecido un protocolo para manifestaciones sociales que implicaran cortes de calle. La central sindical subrayó que la medida fue consecuencia de una acción de amparo impulsada por organizaciones sindicales y de derechos humanos.

Pablo Grillo gendarme

Según expresó la CGT, el fallo se apoya en un argumento central: el Ministerio de Seguridad se había arrogado facultades en materia penal y procesal que no le corresponden y que son propias de otros poderes del Estado. Para la conducción sindical, ese exceso tornaba ilegal la aplicación del protocolo.

LEER MÁS: Patricia Bullrich dijo cómo será el protocolo anti-piquetes

“La decisión judicial no es un fallo más”, remarcaron desde la central, al señalar que la resolución ahora anulada funcionaba como una herramienta de criminalización de la protesta, orientada a disciplinar la movilización social impulsada por trabajadores y organizaciones gremiales.

Héctor Guerrero gendarme Pablo Grillo represión

En ese marco, la CGT reafirmó su compromiso con la libre expresión y el ejercicio democrático de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, y advirtió que continuará defendiendo esos principios en todos los ámbitos disponibles.

“La CGT bregará por la libre expresión y no dudará a la hora de dar esta batalla en la calle, en la Justicia o en el ámbito legislativo”, concluye el comunicado, en una señal de continuidad del conflicto con el Gobierno en torno a las políticas de seguridad y protesta social.

Embed

Seguridad protocolo antipiquetes Patricia Bullrich Alejandra Monteoliva
Noticias relacionadas
Hay más de 400 evacuados por inundaciones en Corrientes. En San Luis del Palmar cayeron más de 400 mm en pocas horas. Monitorean crecidad del Uruguay y Paraná 

Inundaciones en Corrientes: grave situación social y falta de obras provinciales

El 30 de diciembre de 2004, el incendio por una bengala dentro del boliche Cromañón mató a 194 personas y otras 1.432 resultaron heridas. Tocaba Callejeros

Cromañón: a 21 años de la tragedia, familiares y sobrevivientes harán misa y marcha

Una mujer de 40 años murió en la localidad de Ibarlucea, 12 kilómetros al noroeste de Rosario, tras haberse confirmado su diagnóstico de hantavirus

Hantavirus: una mujer de 40 años murió en cercanías a Rosario

Cristina Fernández presenta una lenta recuperación informaron desde el Sanatorio Otamendi. 

Nuevo parte médico: Cristina Fernández presenta "una lenta recuperación"

Ver comentarios

Lo último

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Ultimo Momento
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Policiales
Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Ovación
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

Playa Olímpica: Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

La provincia
Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Dejanos tu comentario