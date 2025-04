Santiago Caputo intimidó a fotógrafo en el debate porteño

Santiago Caputo había llegado rodeado de custodios, y evitó hacer declaraciones a la prensa apostada en la vereda del canal.

El fotógrafo contó que seguía con su tarea profesional cuando recibió el gesto intimidatorio por parte del asesor sin cargo formal en el Ejecutivo.

No es la primera vez que el asesor estrella del presidente reacciona en forma intimidante. Tuvo un episodio durante la presentación de Javier Miliei en la apertura de Asamblea Legislativa cuando Caputo le hizo un gesto al diputado Facundo Manes apuntando con sus dedos a sus ojos y luego increpándolo en uno de los pasillos.

Otro gesto que causó repudio fue la irrupción del asesor en medio de la entrevista del presidente con Jonatan Viale, redireccionando las preguntas.

La intimidación

Mientras el asesor del presidente se registraba en un mostrador montado en la antesala del estudio de la emisora, Becerra se puso a un costado y comenzó a fotografiarlo. «Cuando se dio cuenta, me miró y me dijo que deje de hacerlo. Yo seguí sacando. Fue ahí cuando me agarró la credencial que yo tenía colgada del cuello, la miró, sacó su celular de un bolsillo y le sacó un par de fotos. Después me miró y me dijo «Vos sos un desubicado».

#FOPEALibertadDeExpresión FOPEA repudia la actitud intimidatoria del asesor presidencial Santiago Caputo hacia el reportero gráfico Antonio Becerra



El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia la actitud intimidatoria del asesor presidencial Santiago Caputo hacia pic.twitter.com/dP4Ic0zzIU — FOPEA (@FOPEA) April 30, 2025

Repudio de la prensa

Sindicatos, periodistas, medios de comunicación y diversos representantes políticos repudiaron la actitud amenazante de Santiago Caputo contra un fotógrafo de Tiempo Argentino. El episodio ocurrió antes del debate televisivo de los candidatos de la elección porteña. Allí el asesor presidencial increpó a Antonio Becerra, reportero gráfico que estaba cubriendo el evento de interés público para la cooperativa, y su intimidación rápidamente cosechó múltiples rechazos.

“FOPEA repudia la actitud intimidatoria del asesor presidencial Santiago Caputo hacia el reportero gráfico Antonio Becerra”, posteó el foro acerca del episodio a cargo de la mano derecha de Javier Milei. Tanto Argra como Sipreba también repudiaron y exigieron “libertad para ejercer nuestro oficio sin amenazas”.

El rechazo también abarcó a distintos representantes y figuras políticas. Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman expresó su solidaridad y apoyo a Antonio Becerra mientras que Topo Rodríguez, de Consenso Federal, afirmó: “Santiago Caputo, a lo Yabrán” y realizó un extenso posteo en el que llamó a poner un límite antes de que sea tarde.

En tanto, la actual diputada por Tierra del Fuego de Unión por la Patria, Carolina Yutrovic, también condenó el gesto amenazante del asesor principal de Milei. “El gobierno debe dar explicaciones por el rol que ejerce este violento con poder que ni cargo público tiene para poder interpelarlo”, reclamó.