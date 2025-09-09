Ruta 14: camionero murió al caer de un puente e incendiarse su vehículo

En la Ruta Nacional 14, jurisdicción Corrientes, un camión con acoplado que transportaba automóviles cayó desde un puente y se incendió. Murió el camionero

En la mañana de este martes, sobre la autovía de la Ruta Nacional 14 y por causa que hasta el momento se investigan, un camión con acoplado que transportaba automóviles despistó, cayó desde un puente y se incendió. El chofer murió en el siniestro vial ocurrido en el kilómetro 442, en la provincia de Corrientes.

Bomberos Voluntarios de Bompland, Parada Pucheta y Colonia Libertad lograron controlar el incendio y, entre los restos calcinados de la cabina, encontraron el cuerpo sin vida del caminero cuya identidad aun no informada.

Las llamas dificultaron las tareas iniciales de auxilio, ya que el camión de la empresa ELTA, de la provincia de Córdoba, quedó completamente consumido por el fuego, indicó Corrientes al Día.

Personal policial y de criminalística trabajó en la zona para recabar pruebas que permitan esclarecer las causas del siniestro. Hasta el momento no se descartó ninguna hipótesis: desde una posible falla mecánica hasta un error humano. El tránsito en la Ruta 14 estuvo restringido mientras se realizaban las pericias y el retiro de los restos del vehículo.