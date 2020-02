Roberto Funes se animó a contar un difícil momento que vivió cuando era joven y sus padres lo mandaron a un club a jugar Rugby en el club Los Tordos, de Mendoza.

En medio del caso de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gessel, el periodista de C5N y Telefe reveló que “fue víctima de los rugbiers”.

“Pensé que no lo iba a contar y lo voy a contar ahora. Yo crecí en Mendoza y por mandato familiares me mandaron al rugby, a mi y a mi hermano Valentín. Nos maltrataron de una manera espantosa cuando eramos chicos porque éramos hijos de padres separados, porque no condecendiamos con el ´Physique du rol´ de los chicos de esa edad y la pasé pésimo”, comenzó diciendo.

“No quería ir a ninguna fiesta de 15 porque los rugbiers me esperaban afuera y me daban una pateaduras que ni te digo. Me tiraron una vez en un cumpleaños a una zanja con barro, me lastimaron. Yo no decía nada porque después te los volvías a encontrar y eran todos divinos: hijos de, amigos de, y amigo de nuestro padres. Te das cuenta que pasan los años y siguen con cabeza de ´guinda´(la pelota con la que se juega ese deporte)”, continuó.

“Hay una gran cantidad de gays en el rugby, muchísimos, casados y con hijos que maltratan y torturan a muchas personas porque no soportan su realidad. Se casan y tienen hijos porque el mandato familiar lo dice pero realmente son nefastos. Muchas personas hemos sido víctima de los rugbiers”, continuó.

Y, finalizó haciendo un análisis sobre el asesinato de Fernando: “Lo que vi, más allá de la muerte de este chico, era algo que me venía a la memoria y dije esto ya lo viví. Si te fajaban a la salidas de la fiestas, te hacían pelota y al otro día te saludan en el colegio como si nada hubiera pasado. En casa te preguntaban qué te pasó y decías que te habías caído”.