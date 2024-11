Repudian la presentación del "brazo armado de La Libertad Avanza"

Cristina Kirchner: "No me van a hacer arrepentir de nada"

“Si aún no terminamos de entender, les recuerdo lo que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt plantean en ‘La Dictadura de la Minoría’ sobre este tipo de demócratas: ‘Los semileales actúan con más ambigüedad. Lo suyo es nadar y guardar la ropa. Aseveran su apoyo a la democracia, mientras hacen la vista gorda con la violencia o el extremismo antidemocrático””.

“Los demócratas semileales niegan o relativizan los actos violentos o antidemocráticos. A veces culpan de las agresiones o de operaciones de falsa bandera. Puede que minimicen la importancia de proceder antidemocrático, que se salgan por la tangente cuando los critican acusando de conductas similares o peores al bando opuesto, o en cualquier caso, justifiquen o consientan estas conductas. Con frecuencia, los semileales quieren tenerlo todo. Manifiestan su desacuerdo con la manera de proceder de los autores de los hechos, mientras que simpatizan con sus fines, o simplemente permanecen en silencio ante ataques violentos contra la democracia”, sigue el texto, a lo que Ferraro agregó: “Más claro, imposible”.

Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulon reclamó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomar cartas en el asunto. “Esta declaración intimidatoria de ‘Las Fuerzas del cielo’ no merece una investigación por instigación a la violencia o terrorismo urbano?”, le preguntó, advirtiéndole: “Ponga en caja a sus matones”. “Argentina es un país en paz, con una sociedad democrática”, concluyó.

"Brazo armado de La Libertad Avanza"

Embed Ministra @PatoBullrich Esta declaración intimidatoria de "Las Fuerzas del cielo" no merece una investigación por instigación a la violencia o terrorismo urbano? Ponga en caja a sus matones. Argentina es un país en paz, con una sociedad democrática. pic.twitter.com/ZaYCcdFVKb — Esteban Paulon (@EstebanPaulon) November 17, 2024

Más repudios

Por su parte, el legislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes sostuvo que “el Gordo Dan y su séquito están desesperados por colarse en las listas de la Libertad Avanza. Como se sienten usados y ninguneados, no se les ocurre nada mejor que declararse el ‘brazo armado’, un relato tan peligroso como insostenible. Aunque ya van a salir a explicar que sus armas son otras, es triste ver cómo juegan con fuego sin tener idea de las consecuencias. La irresponsabilidad no es libertad. Al final, no pasan de ser actores de una pantomima mal hecha, pero eso no quita que quienes defendemos la democracia de verdad lo rechacemos con toda nuestra fuerza y sin peros”.

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, recordó haber dicho hace un tiempo por A24 que “esto es fascismo”, al referirse al Gobierno. “Hannah Arendt diría que esto es fascismo”, agregó entonces, e insistió: “Yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista de la ciencia política. Esto es fascismo; después te puede parecer que es mucho… Para mí, esto es fascismo”, dijo, y agregó: “Estoy cansado de la crítica edulcorada de muchos a Javier Milei”.

Y agregó este domingo, a propósito de las imágenes y los dichos en el acto libertario: “Lo dije hace un tiempo en TV y hoy queda más claro que nunca: son FASCISTAS”. “El repudio de las fuerzas políticas ya no alcanza. La justicia tiene que actuar de forma urgente. Basta de subestimar la violencia de Milei y su gente. Hay que actuar AHORA. Dentro de poco, puede ser tarde”, advirtió.