Renaper: cambio de titular y modificaciones en UIF, Transporte y Enargas

Pablo Luis Santos, quien renunció al Renaper será reemplazado por Diego Pérez Lorgueilleux. Oficializan cambios en UIF, Secretaría de Transporte y el Enargas

26 de enero 2026 · 09:11hs
El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de modificaciones en la estructura del Estado, aceptando las renuncias de titulares en organismos sensibles. La novedad principal es la salida de Pablo Luis Santos al frente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), quien dejará el cargo a partir del 1° de febrero y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Los cambios fueron comunicados a través de decretos en el Boletín Oficial, donde también se formalizó la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF) y BICE

La vacante en el organismo antilavado será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en el entorno oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Starc, un exfiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no abandonará la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada negaron que su salida responda a un mal vínculo político, ratificando que se debió a una "decisión personal" y argumentando que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo puesto en la entidad financiera.

Cambios en Transporte y Energía

La reestructuración del organigrama alcanzó a otras dos carteras:

  • Secretaría de Transporte: Se aceptó la renuncia de Luis Pierrini y se designó en su lugar a Fernando Herrmann.
  • ENARGAS: El Ejecutivo oficializó la salida del interventor Carlos Alberto María Casares, nombrando como su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachón, quien según el decreto "reúne los antecedentes que justifican su postulación".
