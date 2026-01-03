Países del mundo se expresaron tras el secuestro de Nicolás Maduro

Javier Milei lo celebró pero otros presidentes manifestaron su condena a la agresión militar de los Estados Unidos a Venezuela

Nicolás Maduro fue secuestrado por Estados Unidos en una operación militar especial que incluyó bombardeos en la ciudad de Caracas. El presidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados del país, según confirmó el mandatario estadounidense Donald Trump.

Javier Milei celebró el secuestro de Nicolás Maduro. “La libertad avanza”, festejó el mandatario argentino, quien compartió un video con su intervención en la última cumbre del Mercosur.

Condena de Chile, México y Brasil, más otras repercusiones en la región

Embed El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Embed Uruguay sigue con seria preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela, incluidos los ataques reportados contra instalaciones militares e infraestructura civil.



Comunicado completo https://t.co/T7Tw3pP4Ct#Uruguay #Venezuela #DerechoInternacional #ZonaDePaz… pic.twitter.com/oXcjSI6F2Q — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) January 3, 2026

Embed El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Embed Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



Chile reafirma su adhesión a principios básicos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026

Rusia

El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó este sábado la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región. "En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo", señala el comunicado oficial.

Embed Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU.



Si realmente tuvo lugar, es una violaión grave de la soberanía de un Estado independientehttps://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn — Cancillería de Rusia (@mae_rusia) January 3, 2026

La nota indica que Washington cometió un "acto de agresión militar" contra Venezuela, lo cual es "profundamente preocupante". "Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados", afirmaron en Moscú.

Según Exteriores ruso, América Latina debe seguir siendo una "zona de paz" y Venezuela debe tener garantizado el derecho a determinar su destino sin injerencias destructivas desde el exterior. Moscú expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y se sumó a los llamamientos a convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU a raíz de la situación.

Exteriores indicó que la embajada rusa en Caracas opera con normalidad y mantiene contacto permanente con las autoridades del país. Rusia y Venezuela firmaron el año pasado un acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación.

Funcionarios rusos señalaron previamente que Moscú actuaría plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los "amigos venezolanos". A la vez, Rusia negó que Caracas hubiera solicitado ayuda militar a Rusia a raíz de las tensiones con Estados Unidos, informó Efe.

Por su parte, Bielorrusia se sumó a la condena manifestada por su vecina Rusia de la "agresión" de Estados Unidos contra Venezuela y advirtió que la situación puede convertirse en el "segundo Vietnam" para Washington.

"El presidente de Bielorrusia (Alexandr Lukashenko) condena categóricamenteme el acto de agresión estadounidense contra Venezuela", asegura la portavoz presidencial, Natalia Eismont, citada por la agencia estatal BELTA.

Eismont agregó que Lukashenko dijo en una reciente entrevista con medios estadounidenses que semejante desarrollo de los acontecimientos "sería el segundo Vietnam" para EEUU y que los estadounidenses no lo necesitan.

España

Sumar ha condenado "sin paliativos" los ataques contra Venezuela, que considera que han venido precedidos de "graves violaciones" del derecho humanitario con asesinatos de supuestos traficantes de drogas en lanchas.

Embed El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos.



Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

El partido ha hecho un llamamiento "al Gobierno de España a condenarlos y a la movilización popular para evitar que se conviertan en el prólogo de ataques y de una invasión de Venezuela", algo que, según ha subrayado, "desestabilizaría a toda América Latina", según ha informado Sumar.

"Los ataques constituyen una gravísima violación de la Carta de Naciones Unidas, una agresión unilateral injustificada, un acto de piratería imperialista contra un estado miembro de Naciones Unidas", ha añadido.

Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció a través de su cuenta de X este sábado el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que "nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada".

Embed #Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026

"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió en una publicación.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó a través de los mismos medios "enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela". "Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país", señaló.

Italia

Por su parte, Italia ha ofrecido a sus ciudadanos en Venezuela su red diplomática para emergencias y les ha recomendado no salir de casa y mantener prudencia, tras las explosiones atribuidas a un ataque militar estadounidense.

"Sigo con nuestra representación diplomática en Caracas la situación con particular atención a la comunidad italiana. La primera ministra Giorgia Meloni está constantemente informada. La Unidad de Crisis del ministerio está operativa", escribió en la red social X el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.

Asimismo, recordó a los italianos presentes en Venezuela que pueden contactar el consulado en Venezuela para emergencias o denuncias, indicando el número de teléfono y su correo electrónico.

Irán

Irán condenó el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela al que calificó de "violación flagrante del derecho internacional", y pidió una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenarlo.

"El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional", denunció el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Bolivia

El ex presidente de Bolivia Evo Morales repudió el "bombardeo de EEUU contra Venezuela", según publicó en sus redes sociales y denunció que es una "brutal agresión imperial".

Embed Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía.



Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia.



¡Venezuela no está sola! pic.twitter.com/013f3A4tvz — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 3, 2026

"Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!", advirtió en su cuenta de X.