Absolvieron a Andrea del Boca y a julio De Vido en juicio por "Mamá Corazón"

El Tribunal Oral Federal 7 absolvió este mediodía a Andrea del Boca en la causa por la financiación estatal de la telenovela "Mamá Corazón" en 2015, al término de un juicio al que llegó procesada como supuesta partícipe necesaria de administración fraudulenta. También se absolvió al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a los demás acusados.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli escucharon las últimas palabras de los acusados en una audiencia virtual y la actriz sólo agradeció al Tribunal "por el trato para todos", mientras que De Vido tampoco pronunció últimas palabras. "No voy a hacer ninguna manifestación, sólo agradecerles", dijo la actriz.

El debate comenzó el 6 de marzo de 2025, luego de que la actriz fuera procesada en 2019 acusada de haber recibido 36 millones de pesos para la realización de la citada novela, mientras que el pasado 21 de agosto, la fiscalía pidió tres años y medio de prisión para la actriz.

Andrea del Boca enfrentaba un juicio por supuesta defraudación al Estado a través de la producción de la novela "Mamá Corazón" y la acusación señalaba que en 2015 la productora de la actriz, A+A Group, recibió 36 millones de pesos a través de una contratación directa que el disuelto ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La causa tuvo un total de 11 imputados, entre ellos, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y Carlos Rafael Ruta, ex rector de la UNSAM.

El caso

En el juicio se debatió un esquema de financiamiento irregular montado a través de la UNSAM para producir la novela Mamá Corazón, que se filmó pero nunca llegó a emitirse.

En sus alegatos, la Fiscalía definió el ilícito como un mecanismo de triangulación sin concurso ni compulsa de precios, mediante el cual la productora de Del Boca no sólo recibió millonarios fondos públicos, sino que además se quedó con la exclusividad para comercializar la serie en el extranjero.

Para la fiscal Fabiana León, el contrato violó las normativas vigentes y tuvo como objetivo favorecer a la productora de la actriz, A+A Group. Entre las irregularidades, destacó que el contrato se adjudicó de manera directa, con cláusulas “arbitrarias y leoninas” que otorgaban a la empresa los derechos de distribución internacional por 60 meses, prorrogables por otros 60 más, a pesar de que la producción había sido íntegramente financiada con fondos del Estado.

En total, estaba previsto que la serie implicara un desembolso de 36.5 millones de pesos -se facturó el 74% de ese monto-, con un 10% de ganancia adicional para la productora, más la exclusividad de la comercialización internacional.